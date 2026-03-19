Berenguer de la UNSJ: "Un docente provincial gana muchísimo más que uno universitario"

En medio del conflicto que afecta a los colegios preuniversitarios de San Juan y mantiene en alerta a más de 600 familias, el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, puso el foco en el eje salarial y lanzó una definición que sintetiza la crisis: "Un docente provincial gana muchísimo más que uno universitario". La afirmación llegó en conferencia de prensa, donde también advirtió sobre el impacto del desfinanciamiento y pidió una mirada integral del conflicto.

El rector fue directo al describir el escenario actual. Señaló que el sistema universitario atraviesa una situación crítica producto del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la pérdida sostenida del poder adquisitivo.

"Entramos en una instancia de desfinanciamiento. El Gobierno Nacional no aplica la ley que indicaba que los salarios debían adecuarse a la inflación", explicó.

En ese contexto, detalló que los trabajadores universitarios perdieron más del 50% de su salario real desde 2023. Esa diferencia generó consecuencias concretas en San Juan: docentes que antes optaban por la universidad ahora regresan al sistema provincial.

"Muchos docentes que tenían licencia en la provincia para trabajar en la Universidad están volviendo a sus cargos locales porque les pagan mejor", advirtió.

El reclamo de los padres y el equilibrio de derechos

El conflicto no solo impacta en el ámbito laboral, sino también en la comunidad educativa. Más de 600 padres reclamaron la normalización de las clases en los colegios preuniversitarios, preocupados por la continuidad pedagógica de sus hijos.

Berenguer reconoció ese planteo, pero pidió no perder de vista el contexto general. "Debemos reconocer el derecho a la educación, pero también los derechos de los docentes", sostuvo.

"Está bien, los chicos tienen sus derechos, pero los profesores también tienen sus derechos que han sido conculcados con estas nuevas medidas. Un aumento de 1% o 1,5% mensual, con una inflación que ronda el 3% y una pérdida de más del 50% del salario desde 2023, eso debe ser reconocido", agregó.

En esa línea, planteó que el conflicto no debe fragmentarse. "Lo que están buscando es dividirnos y debemos ir todos hacia el mismo lado", remarcó.

Dudas sobre la esencialidad educativa

Otro de los puntos que abordó el rector fue la aplicación de la ley que declara a la educación como actividad esencial, que obliga a garantizar un 75% de prestación del servicio.

Según explicó, existen dificultades prácticas y legales para su implementación. "No está explicitado ni bien reglamentado. ¿Cómo se cumple ese porcentaje si en algunos colegios no va nadie y en otros van todos? Son cuestiones legales que debemos analizar", señaló.

Recuperación de contenidos y mensaje final

Pese al escenario de tensión, Berenguer se mostró confiado en que el ciclo lectivo podrá sostenerse. "Conozco la valía de la docencia y sé que no se va a perder nada. Se exigen planes de recuperación y los vamos a encontrar", aseguró.

En el cierre, el rector apeló a la unidad de la comunidad sanjuanina, en línea con las movilizaciones que se dieron en defensa de la universidad pública.

"Yo pido que vayamos todos juntos, que no solo pensemos en una parte, porque las soluciones las vamos a encontrar", concluyó.