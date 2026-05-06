La derrota de Boca Juniors por 1-0 ante Barcelona de Ecuador no solo dejó complicaciones en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026, sino que también desató una avalancha de memes en redes sociales, donde los hinchas canalizaron la bronca con humor.

En una noche cargada de situaciones insólitas, los focos se posaron rápidamente en dos protagonistas: Santiago Ascacíbar y Javier García. La expulsión del mediocampista, apodado “el Sifón”, generó una ola de reacciones por lo inesperado de la jugada, que muchos usuarios no tardaron en convertir en chistes y comparaciones virales.

Por otro lado, el ingreso de Javier García, quien volvió a atajar tras más de dos años, también se convirtió en material para memes. Su aparición sorpresiva en un contexto adverso despertó comentarios irónicos y nostálgicos, con publicaciones que recordaban su largo tiempo sin actividad.

Las redes sociales se llenaron de imágenes, videos editados y comentarios que mezclaron frustración y humor, una combinación habitual en el mundo Boca cada vez que el equipo atraviesa una noche complicada.

Si bien en lo deportivo el equipo de Claudio Úbeda quedó obligado a sumar en las últimas dos fechas para clasificar a octavos, en el plano digital el partido ya dejó su huella: una producción masiva de memes que rápidamente se viralizaron y dominaron la conversación entre hinchas y usuarios.

Así, más allá del resultado, la caída en Guayaquil volvió a demostrar el impacto inmediato que tiene Boca en redes sociales, donde cada episodio, ya sea positivo o negativo, se transforma en tendencia en cuestión de minutos.