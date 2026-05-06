La fiscal Cecilia Incardona solicitó la detención del financista Ariel Vallejo luego de que no se presentara a declarar en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta que involucra a clubes del fútbol argentino.

Vallejo debía comparecer este martes junto a su madre, Graciela, pero ambos decidieron no asistir. Ante esta situación, la fiscal pidió su detención. Sin embargo, el juez federal Luis Armella resolvió otorgarle una nueva oportunidad y fijó una nueva fecha de indagatoria para el 26 de mayo, bajo apercibimiento de ordenar su captura en caso de no presentarse.

La causa, que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, investiga un supuesto esquema de maniobras financieras que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino y al menos 17 clubes del fútbol local.

Según la investigación encabezada por Incardona y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre la financiera Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas habrían sido utilizados para dar apariencia de legalidad a movimientos de dinero sin una contraprestación real.

El expediente involucra operaciones por más de 800 mil millones de pesos y alcanza a clubes como Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Platense, Temperley y otros equipos del ascenso, lo que amplía la dimensión del caso dentro del fútbol argentino.

En ese contexto, la Justicia busca determinar si existió una asociación ilícita destinada a cometer delitos económicos mediante la utilización de entidades deportivas, con el objetivo de obtener ganancias ilegales a través de maniobras de administración fraudulenta.

Entre los delitos bajo investigación se encuentran el lavado de activos a través de firmas como Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L., ambas vinculadas al financista.

Además de Vallejo y su madre, el juez citó a indagatoria a otras 14 personas sospechadas de integrar la presunta red. En paralelo, ya se realizaron allanamientos en oficinas de la financiera, clubes involucrados y propiedades vinculadas a las maniobras investigadas.

La causa también tuvo derivaciones administrativas: el Banco Central le aplicó recientemente a Vallejo una multa de 18 mil millones de pesos, en el marco de un sumario por presuntas irregularidades en operaciones cambiarias por unos 25 millones de dólares.

La investigación continuará con una serie de indagatorias que se extenderán hasta el 30 de mayo, cuando deberán presentarse los representantes legales de las empresas involucradas, en una causa que crece en volumen y que mantiene en alerta al mundo del fútbol y las finanzas.