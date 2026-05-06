Quiénes cobran este miércoles 6 de mayo en Anses

Anses continúa este miércoles 6 de mayo con el cronograma de pagos correspondiente al quinto mes del año, organizado como es habitual según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

En esta primera etapa del calendario, todavía no comenzaron los pagos masivos de jubilaciones y asignaciones principales, ya que esos beneficios se activan a partir del 11 de mayo para quienes perciben haberes mínimos, siguiendo el orden por documento.

Durante los primeros días del mes, los pagos se concentran en prestaciones específicas y programas que tienen cronogramas diferenciados dentro del sistema previsional.

El esquema general de Anses para mayo establece que las Pensiones No Contributivas comienzan a abonarse desde el 11 de mayo, al igual que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, que se pagan escalonadamente según la terminación del DNI.

Por ejemplo, en el caso de la AUH, los pagos arrancan el 11 de mayo con DNI terminados en 0 y continúan en los días siguientes de manera consecutiva.

Además, el calendario incluye otras prestaciones como asignaciones familiares, pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) y programas por desempleo, que tienen fechas específicas distribuidas a lo largo del mes.

De esta manera, el cronograma de Anses avanza progresivamente durante mayo, con distintos grupos de beneficiarios cobrando en fechas diferenciadas, mientras que los pagos más numerosos comenzarán a acreditarse a partir de la segunda semana del mes.