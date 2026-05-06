"Sigue enamorado": la íntima foto de Wanda Nara y Maxi López

Wanda Nara y Maxi López dejaron atrás los años de peleas para mostrarse en una sintonía que nadie esperaba. Los padres de Valentino, Constantino y Benedicto terminaron de grabar un proyecto llamado Triángulo amoroso y un adelanto oficial encendió las alarmas.

En una de las imágenes capturadas para esta serie vertical se puede ver a los protagonistas a centímetros de darse un beso lo que desató una catarata de comentarios dirigidos a Daniela Christiansson la actual mujer del ex futbolista.

Los seguidores de la modelo sueca no tardaron en reaccionar ante la cercanía de la dupla el pasado 5 de mayo de 2026. Entre las advertencias que aparecieron en las plataformas digitales se leyeron frases como "¿Alguien puede pensar en la mujer de Maxi y su bebé recién nacido?", "¿No se dan cuenta de que Maxi sigue enamorado de Wanda Solange?" o también cuestionamientos sobre "La doble vara se llama".

El revuelo se da en un contexto donde los conflictos del pasado parecen olvidados pero el presente laboral genera dudas sobre la estabilidad familiar de los involucrados.

Ante el ruido mediático el ex delantero aclaró que todo está charlado en su hogar y que su pareja comprende que se trata simplemente de su actividad profesional. Por su parte Christiansson fue tajante durante el último verano cuando le preguntaron por el vínculo con la empresaria y sentenció "No la conozco. Solamente nos vimos en las fiestas".

Mientras tanto el público sigue de cerca cada movimiento de este reencuentro que incluye hasta una actriz para personificar a la China Suárez en la ficción. En medio de esta situación también trascendió que Mauro Icardi vendió la casa de los sueños de su esposa lo que anticipa un negocio inmobiliario ruidoso.