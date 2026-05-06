El Gobierno nacional decidió prorrogar el plazo para avanzar con la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, en el marco de su política de traspaso de infraestructura al sector privado.

A través de la resolución 555 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió extender la fecha de cierre de presentaciones y apertura de ofertas del 7 al 11 de mayo, otorgando más tiempo a las empresas interesadas en participar del proceso licitatorio.

La medida alcanza a la fase B de la segunda etapa del plan de concesiones de la red vial nacional, que incluye tramos de rutas estratégicas como las nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008.

Según se detalla en la normativa, la prórroga responde a la necesidad de incorporar una Circular Modificatoria a los pliegos de la licitación pública nacional e internacional 504-0015-LPU25. El objetivo es ajustar condiciones vinculadas a la construcción, explotación, mantenimiento y administración de los corredores, así como habilitar nuevas fuentes de ingresos complementarios bajo el sistema de peajes.

El proceso, que se realiza mediante la plataforma CONTRAT.AR, forma parte de la estrategia del gobierno de Javier Milei para transferir la gestión de la infraestructura vial a operadores privados, incluyendo tareas de reparación, ampliación, conservación y prestación de servicios a los usuarios.

La licitación abarca cuatro corredores clave. El tramo Mediterráneo, de 672 kilómetros, conecta zonas productivas de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El tramo Puntano, de 720 kilómetros, es fundamental para el transporte de cargas entre San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

A su vez, el tramo Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos estratégicos en Buenos Aires y La Pampa, mientras que el Portuario Norte, de 528 kilómetros, mejora la conectividad con polos industriales y portuarios en Santa Fe y Buenos Aires.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca avanzar en un modelo de concesión de obra pública por peaje, con el que apunta a mejorar la infraestructura vial y optimizar su mantenimiento mediante la participación del sector privado.