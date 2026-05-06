El Rally Dakar 2027 ya tiene su hoja de ruta definida. La Amaury Sport Organisation (ASO) presentó en París el trazado de lo que será la 49ª edición de la carrera más difícil del mundo. La competencia se desarrollará íntegramente en Arabia Saudita entre el 1 y el 15 de enero, con un recorrido que promete llevar al límite a pilotos y máquinas.

Esta edición contará con un total de 5.320 kilómetros de especiales, estableciéndose como la cifra más alta de velocidad cronometrada desde que la carrera desembarcó en territorio saudí en 2020. El itinerario propone un gigantesco bucle con salida y llegada en King Abdullah Economic City (KAEC), incorporando tres etapas totalmente inéditas y una mayor presencia de dunas y desierto.

Etapas maratón y navegación extrema

El trazado de 2027 destaca por su longitud y tecnicismo. Tras el inicio en KAEC, la caravana pasará por Yanbu, Al’Ula y Hail, donde comenzarán a marcarse las primeras diferencias en la clasificación general sobre sectores de piedra y navegación exigente.

Uno de los puntos críticos será la primera etapa maratón, que comenzará el 7 de enero desde Ad Dawadimi. Los pilotos deberán completar 440 kilómetros de especial y pasar la noche en un vivac sin asistencia de sus equipos. Luego del descanso en Bisha el 9 de enero, la carrera afrontará una segunda etapa maratón entre las jornadas 11 y 12, con noche en Al Bahah, donde la gestión mecánica será la clave para sobrevivir antes del regreso al Mar Rojo.

El cronograma de la edición 49

La navegación volverá a ser el factor determinante en los tramos rápidos y cambios constantes de terreno. El final de la travesía será el 15 de enero con una especial corta de 50 kilómetros alrededor de KAEC que coronará a los nuevos campeones.

Puntos clave del recorrido: