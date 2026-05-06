Con un hongo del Himalaya, así se prepara la sopa más cara del mundo

Las Vegas ya no solo es famosa por sus luces y casinos, sino también por albergar el plato de cuchara más caro que existe en la actualidad. En el lujoso complejo Metropolitan, específicamente en la segunda planta donde funciona el salón VIP The Talon Club, los comensales pueden degustar una sopa que cuesta 688 dólares, lo que equivale a unos 559 euros. El secreto de este precio tan elevado reside en un componente muy particular que proviene de las alturas del Himalaya.

Se trata del hongo cordyceps, un organismo cuya rareza es tal que un solo kilogramo tiene un valor de 14.000 dólares o 11.387 euros. Este hongo es apodado como el hongo de la oruga porque antes de transformarse en fungus habita como un insecto. Cada tazón servido contiene un cuarto de onza, es decir unos 28 gramos, de este ingrediente. Los responsables del establecimiento destacan sus virtudes al explicar que "Se cree que nuestro ingrediente especial tiene propiedades curativas extremadamente poderosas, como actuar como un tratamiento natural contra el cáncer, un suplemento antienvejecimiento y es un mitificado afrodisíaco".

En la cultura asiática se conocen sus beneficios desde hace siglos, ya que ayuda al corazón, refuerza el sistema inmune y reduce el colesterol. Por su potencia, muchos lo llaman la viagra de los Himalayas. La receta se completa con pechuga de pollo de piel negra, dátiles rojos, bayas de longan y un caldo a base de té.

Esta propuesta supera a otros platos costosos del mercado internacional. Por ejemplo, en Taiwán el restaurante Niu Ba Ba ofrece la Sopa Presidencial con cuatro tipos de carne por 300 euros, mientras que en China existe una preparación con aleta de tiburón y pepino de mar que ronda los 160 euros. A diferencia de otras excentricidades que usan oro o diamantes, este plato basa su prestigio en la dificultad de obtener su ingrediente estrella a más de 3.000 metros de altura.