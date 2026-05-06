Enzo Francescoli se cansó y quiere vender a una de las figuras de River

El clima en las oficinas de Núñez empezó a cambiar con la cercanía del mercado de pases de junio. La intención del club es rearmar el plantel y para que lleguen caras nuevas primero deben concretarse algunas partidas. Uno de los nombres que encabeza la lista de salidas es el de Ian Subiabre. Aunque el juvenil cuenta con el respaldo de Eduardo Coudet y suma muchos minutos como habitual titular la decisión institucional parece tomada.

La relación entre la dirigencia y el entorno del futbolista no atraviesa su mejor momento desde aquel viejo conflicto por la renovación de su contrato. En ese entonces el jugador estuvo apartado algunos partidos hasta que finalmente firmó una extensión con una cláusula de salida de 100 millones de euros un valor con el que su representación no estaba del todo conforme. Ese desgaste previo es el que hoy empuja a ambas partes a entender que lo mejor es buscar un nuevo destino.

En las últimas horas se produjo un encuentro fundamental para definir los pasos a seguir. Según informó Germán García Grova en TyC Sports "en las últimas horas se dio una reunión clave entre Claudio Caniggia y Enzo Francescoli por el futuro de Ian Subiabre. Se encontraron ayer en el Hotel Sheraton. Coudet lo tiene en consideración pero se buscarán refuerzos en ese sector del campo. Si llega una buena oferta, se vende".

A pesar de que todavía no despliega actuaciones totalmente convincentes el Chacho confía en el potencial del zurdo. Sin embargo el técnico también dio el visto bueno para su salida ya que el club planea incorporar jugadores en esa zona. Por su parte Claudio Caniggia y la empresa que representa al joven ya iniciaron gestiones para encontrarle un club en el exterior. Si bien en el pasado existieron charlas con instituciones de la talla de Barcelona y Chelsea hoy se apunta a cualquier equipo de Europa que presente una propuesta económica tentadora.

En el seno de River no ven a Subiabre como una pieza fundamental para la estructura que viene. Por eso después de todo lo que pasó debajo del puente la postura del mánager Enzo Francescoli es clara y se resume en que el jugador "se vende" si aparece una oferta interesante.