Boca de Los Berros sufrió en Jáchal pero se metió en la final de la Copa de Campeones

La Copa de Campeones 2026 ya conoce a sus dos mejores equipos. En una tarde cargada de dramatismo en el Norte de la provincia, Boca de Los Berros logró sellar su clasificación a la gran final pese a sufrir más de la cuenta ante un Racing de Jáchal que vendió cara su eliminación.

El conjunto jachallero salió decidido a remontar la serie y encontró la ventaja temprano. A los 17 minutos del primer tiempo, Pablo Guerrero marcó el 1-0 que encendió la ilusión de la "Academia" y puso a tiro el empate global. Sin embargo, el equipo de Sarmiento supo aguantar las embestidas locales y, haciendo valer la diferencia obtenida en el partido de ida, cerró el global con un ajustado 4-3.

Con este resultado, Boca de Los Berros se medirá en el partido decisivo ante Paso de Los Andes. El conjunto de Albardón ya esperaba tranquilo en la final tras haber eliminado el pasado sábado a Del Carril, representante del departamento San Martín.

La definición promete ser un duelo de estilos entre dos de los equipos más regulares del certamen, que buscarán llevarse el trofeo más importante del fútbol federado de la provincia a sus vitrinas.

La organización de la Federación Sanjuanina de Fútbol confirmó que el encuentro definitorio se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril. El escenario elegido es el Estadio El Templo, del Club Atlético Trinidad, un campo neutral que garantiza comodidad para ambas parcialidades.

Detalles de la Gran Final:

Encuentro: Boca de Los Berros vs. Paso de Los Andes.

Día: Sábado 18 de abril.

Hora: 16:15.

Estadio: Atlético Trinidad (Rawson).

Se espera un marco espectacular de público, con caravanas que llegarán desde Sarmiento y Albardón para vivir lo que será, sin dudas, la gran fiesta del fútbol chacarero sanjuanino.