La Policía de San Juan realizó operativos en el barrio Campo de Batalla y zonas aledañas del departamento Angaco, donde incautaron cinco motocicletas preparadas para desarrollar alta velocidad y varias aves y animales silvestres que estaban en cautiverio. La causa sigue en investigación.

También secuestraron motores y accesorios para modificar los rodados y dejarlos listos para competir.

Personal de la Comisaría 20ª de Angaco llevó adelante una serie de allanamientos en el barrio Campo de Batalla y sus inmediaciones, en el marco de una investigación por carreras clandestinas que se desarrollaban en la zona.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Paz de Angaco y permitieron el secuestro de cinco motocicletas de distintas marcas y modelos. Según informaron fuentes policiales, algunas de las motos presentaban modificaciones mecánicas destinadas a pruebas de velocidad ilegales.

En los allanamientos los uniformados secuestraron además aves autóctonas que se encontraban en cautiverio y están protegidas por ley.

Durante los operativos, los efectivos también encontraron animales y aves autóctonas en cautiverio, entre ellos benteveos, loros, gallos de riña y tortugas. Los ejemplares fueron derivados para que profesionales especializados evalúen su estado de salud y las condiciones de hábitat, conforme a la normativa vigente.

Entre las aves secuestradas había otro animal considerado exótico como una tortuga marina que estaba en cautiverio.

Todos los elementos secuestrados quedaron en calidad de depósito judicial, a la espera de las pericias correspondientes. La investigación continúa para determinar responsabilidades y posibles infracciones adicionales.