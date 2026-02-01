Un partido de fútbol 5 disputado en la ciudad de Rosario terminó de manera abrupta luego de que un joven intentara robar una bicicleta que se encontraba fuera del predio. El hecho fue advertido por los propios jugadores, quienes detuvieron el encuentro para impedir el robo y retener al sospechoso hasta la llegada de la Policía.

Según relataron testigos, el joven estaba sentado observando el partido cuando, en un momento, se levantó e intentó llevarse una bicicleta estacionada en las inmediaciones de la cancha. La maniobra fue advertida por uno de los jugadores, que se encontraba cerca de la puerta de acceso, quien salió rápidamente para enfrentarlo y alertar al resto.

Al darse cuenta de la situación, varios futbolistas frenaron el partido por completo y persiguieron al acusado, a quien lograron reducir y llevar nuevamente hacia el interior del predio. En medio de gritos e insultos, el joven negó haber intentado cometer el robo, mientras era retenido por los jugadores a la espera de la intervención policial.

Momentos después, personal policial llegó al lugar y procedió a la detención del joven, que según trascendió podría ser menor de edad. Uno de los efectivos intentó además calmar a algunos de los jugadores, que continuaban exaltados por lo ocurrido.

El episodio generó conmoción entre los presentes y rápidamente se viralizó a través de videos grabados por testigos. El partido quedó definitivamente suspendido, mientras la Policía trasladó al detenido para continuar con las actuaciones correspondientes y determinar su situación legal.