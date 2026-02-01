El Gobierno nacional llevó adelante una operación financiera con Estados Unidos que le permitirá afrontar el primer vencimiento del año con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos oficiales, la Argentina compró US$808 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro estadounidense, monto que será utilizado para cubrir el pago de US$830 millones en intereses previstos para febrero.

Los DEG son la moneda que utiliza el FMI para operar con sus países miembros y esta maniobra le permite al Ejecutivo cumplir con la obligación sin afectar en forma directa las reservas del Banco Central. La operación se concretó el jueves pasado y se suma a un mecanismo ya utilizado por el Gobierno en octubre de 2025, cuando recibió US$1185 millones en DEG del Tesoro de Estados Unidos para afrontar los compromisos de noviembre.

Publicidad

En paralelo al pago, durante febrero se llevará a cabo la segunda revisión del acuerdo con el FMI, una instancia clave para la continuidad del programa. En esa evaluación, el Gobierno presentará la evolución de dos variables centrales del último tramo de 2025: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. En caso de que la revisión sea aprobada, el organismo multilateral giraría US$1000 millones adicionales a la Argentina.

En materia fiscal, el desempeño fue uno de los puntos más sólidos del programa. El año pasado cerró con un superávit financiero cercano al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario de alrededor del 1,4% del PBI, por encima de la meta pactada con el FMI, que era del 1,3%, y en línea con las proyecciones más optimistas del equipo económico.

Publicidad

Distinta es la situación en relación con la acumulación de reservas, que quedó muy por debajo del objetivo acordado. Según estimaciones privadas, el incumplimiento habría sido de US$11.085 millones, lo que obligará al Gobierno a solicitar un waiver, es decir, un perdón formal por parte del organismo. La falta de compras de dólares fue uno de los principales reclamos que el FMI le realizó al Ejecutivo durante los últimos meses.

En ese contexto, el Gobierno considera clave el plan de acumulación de reservas puesto en marcha por el Banco Central. Solo en lo que va de enero, la autoridad monetaria adquirió más de US$1100 millones, lo que refuerza la posición para afrontar tanto el vencimiento con el Fondo como el resto de las obligaciones de febrero con otros organismos internacionales.

Publicidad

Este escenario fue parte de las conversaciones que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante el Foro de Davos. Tras un encuentro informal, la titular del organismo destacó públicamente el desempeño económico del país y los avances en materia de reservas, en una señal de respaldo en la antesala de la segunda revisión del acuerdo.