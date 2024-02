¡Bombazo mundial! Ryan García quiere pelear en UFC y pide a Sean O´Malley

Ryan García quiere un pedazo de Sean O'Malley dentro del octágono. Durante una aparición en The MMA Hour, el boxeador declaró audazmente que está ansioso por desafiar al actual campeón de Peso Gallo de UFC en MMA en lugar de boxeo. El mismo tiene un récord de 24-1 (20 KOs) en el cuadrilátero y tiene una pelea muy esperada con Devin Haney el 20 de abril, pero confía en que puede entrar al mundo de la jaula y salir victorioso.

"Le daré una paliza en MMA, garantizado. Soy natural, no lo entiendes. Soy un luchador nato. Acabo de vencer a mi seguridad que es un luchador, lo vencí. Soy fuerte y tengo un acondicionamiento loco. Eso ya se hizo. Sé que lo voy a noquear en el boxeo, eso ni siquiera es justo. Lo justo es ponerme a prueba en MMA porque sé que si me lo propongo y entreno todos los días", partió diciendo García.

Publicidad

Luego, Ryan también mencionó: "Y tengo a Nate Díaz ayudándome, incluso a Alex Pereira , todos ellos, y realmente me enfoqué, él no me vencerá. Vendré con todo lo que tengo y destruiré a Sean O'Malley. En la UFC. Ya le envié mensajes de texto a Dana. Ya tengo personas que están conectadas con Dana para preguntarle, hagamos esto. Iré a UFC, págame una bolsa, ahí estoy. Estoy dispuesto a hacerlo después de Devin Haney".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Ryan García cree estar listo para las MMA

"Todo lo que sé es, Dana, devuélveme el golpe, estoy tratando de golpearle el trasero a Sean O'Malley. Quiero decir, me ha estado criticando por un tiempo. Él me llamó primero, dejemos que conste en acta. En segundo lugar, intentó reclamar mi tema musical, Superstar. Salí de esa manera antes de que él siquiera pensara en ello. De hecho, yo mismo salí con Lupe Fiasco. No dejes que la gente te gaste, hermano, a mí se me ocurrió eso, a ti no. Eres sólo un Conor McGregor Jr. ambulante", aseveró el boxeador.

Para sentenciar, Ryan García acotó: "Todo se basa en eso. Ahora se está recuperando, pero todo era Conor. Se hizo el tatuaje en medio del pecho, la única diferencia es que se pintó el pelo de arcoíris. Estoy dispuesto a eso. Próximo. Sólo dame tres o cuatro meses de entrenamiento de MMA y le patearé el trasero. Le dije a Nate que me entrenara un poco. Incluso le pediría a Conor que me dejara entrenar con él un rato. Cada mes habría un nuevo entrenador: Conor, Alex Pereira, Nate y alguien más. Eso sería enfermizo".