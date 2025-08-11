Del festejo al hospital: la grave caída que sufrió un piloto de Nascar al celebrar su triunfo

La euforia de la victoria se convirtió en un momento de terror para el joven piloto de NASCAR, Connor Zilisch, de tan solo 19 años. Tras una actuación brillante que le valió su sexta victoria de la temporada en la NASCAR Xfinity Series, Zilisch sufrió una caída impactante durante las celebraciones en Watkins Glen International. El prometedor piloto, que lidera la tabla de puntos, se subió al techo de su Chevrolet para festejar con el público, pero un fatal paso en falso lo llevó a desplomarse de cabeza sobre el asfalto. El inesperado incidente, capturado en video, dejó a todos los presentes en shock y puso fin abrupto a la jornada triunfal.

De una victoria destacada a una caída inesperada

Connor Zilisch dominó la pista, liderando 60 de las 82 vueltas en una carrera llena de dramatismo, incluyendo un caótico accidente múltiple en el que se vieron involucrados 16 vehículos. El joven superó el caos y un duelo directo con su compañero de equipo Shane van Gisbergen para llevarse el triunfo. Sin embargo, la celebración en la Victory Lane tomó un giro desafortunado. Al intentar subirse al techo de su coche, el pie de Zilisch quedó atrapado en la malla de la ventanilla, provocando una caída que lo dejó inmóvil y requirió la rápida intervención de los servicios médicos. Inmediatamente, fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

La preocupación se apoderó de la comunidad de NASCAR mientras los reportes médicos llegaban. Afortunadamente, los primeros exámenes revelaron que Zilisch estaba consciente y alerta, y las tomografías computarizadas en su cabeza y cuello resultaron favorables. El propio piloto se encargó de tranquilizar a sus seguidores a través de sus redes sociales, confirmando que había salido del hospital y que, aunque sufrió una fractura de clavícula, estaba agradecido de que no hubiera sido una lesión más grave. Este mensaje alivió a los fanáticos, equipos y colegas que habían seguido con angustia el desarrollo de los acontecimientos.

La caída no solo truncó una celebración memorable, sino que también tuvo repercusiones inmediatas en la agenda de Zilisch. El equipo Trackhouse Racing, con el que tenía previsto competir al día siguiente en la NASCAR Cup Series, anunció que retiraba al piloto de la carrera para priorizar su recuperación. Esta decisión, tomada por la escudería oficial, pone de manifiesto la seriedad de la lesión y la cautela con la que se aborda la salud de los pilotos. Ahora, la mirada de todos se centra en la fecha de su regreso y si estará listo para la apertura de los playoffs de la Xfinity Series en Portland, un momento crucial en sus aspiraciones de campeonato.

La resiliencia no es algo nuevo para Zilisch. La victoria en Watkins Glen se sumó a una racha impresionante de 11 resultados consecutivos en el top 5, un logro notable que se produce después de haber regresado a las pistas tras una lesión en la espalda que lo alejó de la competencia en junio. Mardy Lindley, jefe de equipo de Zilisch en JR Motorsports, elogió la capacidad de su piloto para remontar y superar las adversidades. Aunque su regreso a la competencia es incierto, la comunidad del automovilismo confía en que el joven de 19 años se recuperará y volverá a deslumbrar en las pistas de NASCAR.