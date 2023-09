Un grupo de trabajadores públicos autoconvocados de San Juan se reunió este viernes en el Centro Cívico para exigir que les paguen el bono de $60.000 que anunció Sergio Massa. Aseguran que, si no tienen respuesta, están dispuestos a movilizarse la próxima semana y reclamar durante la visita de Alberto Fernández y el ministro de Economía a la provincia.

Sonia Espejo, representante de la comisión que los agrupa, dijo a DIARIO HUARPE que quieren una respuesta urgente y que si no les confirman si recibirán o no los dos tramos $30.000, el lunes habrá una asamblea. En esta participarían trabajadores del escalafón general y no descartan que se sumen otros del obrador de Arquitectura y profesionales de la Salud.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según explicó la dirigente, los empleados públicos sanjuaninos necesitan con urgencia el bono de $60.000. “Hoy percibimos los sueldos y es el mismo que el mes pasado, porque nosotros no tuvimos paritaria como los docentes”, aclaró. Hasta ahora el aumento que percibieron fue de un 15% el mes pasado, que según dijo fue respecto al mes de diciembre 2022 y esta suba se licuó con la devaluación del 22% que implementó Economía de la Nación.

“Esto es un claro ejemplo de la discriminación que sufrimos el resto de los trabajadores, por eso queremos y exigimos que el Gobernador se expida y nos diga si lo vamos a cobrar”, reclamó Espejo. También criticó que los sindicatos “no han dicho absolutamente nada ni han preguntado si nos va a corresponder”, como tampoco avanzaron con un nuevo acuerdo salarial.

La mujer dijo que fueron al Ministerio de Hacienda para preguntar si les iba a pagar la suma este mes y no los recibieron. Por eso es que plantean movilizarse durante la visita presidencial. “Si el Gobernador no lo paga se ve que es porque no puede, así que vamos a tener que ir nosotros a decirle al presidente que lo ayude”, adelantó.

Si hacen o no esto dependerá de si tienen novedades en los próximos días, pero reclamó que esta espera es injusta. “La situación es muy grave, hay compañeros que tienen sueldos empeñados hacia adelante y creemos que en una provincia que crece en algunos sectores, los estatales somos maltratados”, reclamó.