Una ciudadana brasileña fue detenida este martes en el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” de Ezeiza por intentar trasladar más de 4,3 kilos de cocaína en su equipaje de mano con destino final a Ámsterdam, en los Países Bajos. La mujer viajaba en un vuelo procedente de Santiago de Chile y estaba acompañada por su hijo menor de cinco años, según fuentes policiales.

El procedimiento se realizó cuando oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) inspectaron el bolso de mano de la pasajera en la oficina de Tránsito de Pasajeros. Los agentes detectaron que el equipaje presentaba un peso inusual y un fuerte olor similar a pegamento, lo que motivó una verificación más exhaustiva. Tras someter el contenido a pruebas de campo (narcotest), los resultados fueron positivos para clorhidrato de cocaína, y se secuestró un total de 4,348 kilogramos de droga.

Además de la sustancia estupefaciente, las autoridades incautaron un teléfono celular y las divisas que la mujer tenía en su poder. La Justicia ordenó la detención de la involucrada en calidad de incomunicada, mientras que el menor quedó bajo su cuidado conforme a lo dispuesto por el magistrado interviniente.

El caso se suma a otros procedimientos realizados por la PSA y otros organismos en el marco de los controles antidrogas en terminales aéreas, que buscan evitar el transporte de estupefacientes hacia destinos internacionales.