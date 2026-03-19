En el marco del Día Mundial de la Salud Bucodental, el Hospital Marcial Quiroga llevará adelante una importante jornada de promoción y prevención destinada a toda la comunidad sanjuanina. La actividad, organizada por el Servicio de Odontología de la institución, busca concientizar sobre la importancia del cuidado oral y fomentar hábitos saludables en la población.

La campaña se desarrollará este viernes 20 de marzo, en horario de 8:30 a 12. El punto de encuentro será el hall de ingreso del nosocomio, donde los profesionales del área recibirán a los pacientes y visitantes que deseen informarse y participar de las actividades programadas.

Durante la mañana, el equipo de odontólogos del hospital realizará charlas educativas abiertas. Entre los puntos principales, se destacan las demostraciones prácticas sobre técnicas de higiene oral, fundamentales para prevenir enfermedades comunes como las caries y la gingivitis.

Además, los asistentes podrán acceder a: entrega de folletería informativa con consejos preventivos, distribución de insumos básicos para la higiene bucal y asesoramiento personalizado sobre conductas saludables.

Desde el nosocomio destacaron que esta iniciativa es fundamental para reducir las patologías bucales mediante la educación. La invitación es abierta al público en general, sin necesidad de turno previo, reforzando el compromiso del hospital con la salud pública y la prevención primaria en el departamento de Rivadavia y zonas de influencia.