Brisa Flores, la joven acusada de apuñalar a una mujer en Rawson

La Justicia identificó a Brisa Milagros Flores, una joven de 21 años, como la principal acusada de haber apuñalado a otra mujer durante una pelea callejera registrada en el barrio La Estación de la ciudad de Rawson. El violento episodio, ocurrido en la madrugada del lunes 17 de noviembre, dejó a la víctima, Adriana Narváez de 20 años, con aproximadamente diez heridas de arma blanca. La sospechosa se mantiene prófuga de las autoridades.

De acuerdo con la investigación judicial, el hecho sucedió alrededor de la 1:30 en las inmediaciones de la calle Frías. La víctima se encontraba transitando por la vía pública cuando fue interceptada por tres jóvenes, dos de ellas menores de edad, con quienes mantenía conflictos previos. Testimonios recabados indican que un cruce de miradas derivó en una discusión que escaló rápidamente en agresiones físicas.

Publicidad

Según la versión reconstruida por las autoridades, las dos menores habrían derribado a la joven al suelo. En ese momento, Brisa Milagros Flores, identificada como vecina del barrio Teresa de Calcuta en el departamento Pocito, se habría acercado por detrás de la víctima y procedido a atacarla con un cuchillo. La investigación, que se apoya en material audiovisual que circuló tras el hecho, sostiene que Flores habría propinado alrededor de diez puñaladas en la espalda de Narváez en una rápida y violenta agresión.

Tras el ataque, la joven agredida recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada de urgencia a un centro de salud local. Pese a la gravedad de las lesiones reportadas, su estado de salud fue estabilizado y se confirmó que se encuentra fuera de peligro. En paralelo, las autoridades emitieron un pedido de captura contra Brisa Milagros Flores. Hasta la tarde de este martes, efectivos de la Brigada de la Unidad Fiscal de Instrucción Genérica no habían logrado determinar el paradero de la sospechosa, quien continúa prófuga a casi 48 horas del ataque.