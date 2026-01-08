Después del abordaje y secuestro del buque petrolero ruso en el Atlántico Norte por parte de la marina de los Estados Unidos, ayer miércoles hubo una rápida reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa. La cancillería elevó una exigencia formal al Gobierno de Donald Trump en el que solicita la garantía de un “retorno rápido y sin condiciones” de la tripulación de la nave “Marinera”.

En la misiva de advertencia elaborada por el Kremlin a pocas horas del hecho confirmado por fuerzas especiales estadounidenses (15 hs. hora de Moscú) en aguas internacionales, momento exacto en el que se interrumpieron las comunicaciones con dicha embarcación.

Rusia denuncia esta agresión, que califican de "injustificada y peligrosa", y la empresa propietaria informa que la embarcación civil era perseguida por la Guardia Costera y la Armada de EE.UU.

Desde el Ministerio de Transporte del país euro-asiático se detalló que el buque contaba con una autorización legal, emitida el pasado 24 de diciembre, para navegar bajo pabellón ruso. Según el comunicado oficial -citado por la agencia TASS- el abordaje se produjo en alta mar, fuera de las aguas territoriales de algún estado-nación, lo que constituiría una violación directa de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

El Kremlin sostiene que “la libertad de navegación es un derecho inalienable en aguas internacionales y que ningún país tiene jurisdicción para emplear la fuerza contra buques debidamente registrados en otro Estado”. Y además, exigió la inmediata liberación y repatriación del personal del navío y que se garantice su trato humanitario.

"Teniendo en cuenta la información recibida sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos que la parte estadounidense les garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no obstaculice su rápido regreso a su patria", declaró la Cancillería rusa.

La nave “Marinera” pertenece a la empresa rusa BurevestMarin. “Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de EE.UU.”, comunicó la compañía, agregando que, a pesar de los “repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidón de la Armada estadounidense”.

La Cancillería rusa denunció la creciente y desproporcionada atención de la Armada de EE.UU. hacia su petrolero “Marinera” en aguas internacionales. Detalló que un buque de la Guardia Costera estadounidense ha perseguido durante días al tanquero, ubicado a unos 4.000 km de la costa de EE.UU. “Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a centrarse en sí mismos al implementar este principio”, subrayó la cartera. Por su parte, EE.UU. pretende llevar a juicio a la tripulación del petrolero incautado.

El Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (EUCOM) confirmó la detención del petrolero en el Atlántico Norte. La nave, identificada en los registros estadounidenses como “M/V Bella 1”, fue abordada y detenida por efectivos de la Guardia Costera de EE.UU. durante la intervención. La EUCOM acusa al buque de violar las sanciones impuestas por EE.UU.

Por su parte, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, comentando la incautación del tanquero, declaró que “el bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor en cualquier parte del mundo”.