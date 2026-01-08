Un operativo conjunto entre fuerzas policiales de San Juan y Mendoza permitió la detención de un sujeto con pedido de captura vigente por un hecho violento ocurrido en la vecina provincia. El procedimiento se concretó en el barrio Aramburu, en el departamento Rivadavia.

Según informaron fuentes policiales, la medida fue el resultado de una investigación llevada adelante por la Brigada Policial de Delitos Contra la Propiedad, en permanente comunicación y trabajo articulado con la Brigada de Investigaciones de la provincia de Mendoza, en el marco de causas por delitos contra la propiedad cometidos tanto en San Juan como en la provincia vecina.

Tras la detención se dio aviso al Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

Con orden judicial, los efectivos realizaron un allanamiento en un domicilio del barrio Aramburu, donde lograron la detención de un hombre presuntamente vinculado a los hechos investigados, entre ellos un millonario robo en un consorcio de Rivadavia donde los delincuentes se llevaron gran cantidad de efectos de valor como joyas, artefactos de electrónica, una importante cantidad de prendas de vestir entre otros objetos. Los delincuentes quedaron grabados en imágenes de cámaras de video y eso ayudó a las unidades investigativas a dar con uno de los sospechosos. Durante el procedimiento, además, se secuestraron diversos efectos considerados de interés para la causa.

De acuerdo a lo indicado, el detenido se encontraba vinculado a hechos delictivos investigados en San Juan y registraba una captura vigente emitida por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, por episodios violentos ocurrido en Chacras de Coria una zona residencial de Lujan, donde se produjeron asaltos a un matrimonio de 81 y 86 años a quienes los violentos delincuentes mantuvieron cautivos por 10 horas y otro asalto a un joven de 24 años.

Al matrimonio le robaron desde una camioneta VW Amarok hasta joyas, dinero en efectivo en moneda nacional y dólares. Además en la misma zona, un joven de 24 años, hermano de una ex reina de la Vendimia fue brutalmente golpeado por una banda de delincuentes para robarle gran cantidad de efectos de tecnología y dinero en efectivo. Se dijo en principio que el monto sustraído fue de unos 5 millones de pesos, pero luego trascendió que la suma fue mucho mayor.

También las cámaras de seguridad de la localidad mendocina registraron imágenes de los sospechosos que no eran de la zona y se los vio merodeando a pie y en un auto Ford Focus que es buscado. Varios vecinos ya habían advertido la presencia de los delincuentes y habían puesto en conocimiento de las autoridades que no habrían hecho nada al respecto. Con todos esos datos y registros en video, la Policía pudo unir hipótesis y así llegar al sujeto detenido en Rivadavia, quien quedó a disposición de las justicias de ambas provincias.

En el marco del mismo operativo, también fue detenida una mujer mayor de edad, quien habría entorpecido el accionar del personal policial durante una de las medidas judiciales.