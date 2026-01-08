En Capital

Un procedimiento de la Policía Ciclística terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de marihuana fraccionada, dinero y elementos vinculados al narcomenudeo, tras una persecución por el microcentro sanjuanino.

El hecho ocurrió pasadas las 21 horas de este miércoles, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención advirtieron la presencia de tres sujetos a bordo de un Peugeot 206, quienes se encontraban fumando marihuana en la vía pública. La situación fue detectada en la intersección de calles General Paz y Tucumán, en Capital.

El auto en el que se movilizaban los sospechosos quedó secuestrado.

Al intentar entrevistarlos, los sospechosos se mostraron visiblemente nerviosos. Ante esta actitud, los uniformados realizaron una requisa de urgencia del vehículo y hallaron un importante cargamento de sustancia vegetal distribuida en frascos, que presumiblemente sería marihuana.

En ese momento, dos de los ocupantes descendieron del auto y escaparon a pie, mientras que uno fue reducido y detenido en el lugar. Se inició una persecución que finalizó en calle 9 de Julio y avenida Rioja, donde uno de los fugitivos fue capturado. El tercer sospechoso logró darse a la fuga.

Por protocolo, se solicitó la intervención del Departamento Drogas Ilegales, cuyos efectivos realizaron las pruebas de campo correspondientes, confirmando que la sustancia secuestrada es marihuana.

Durante el procedimiento se incautaron cogollos, porros, marihuana fraccionada, balanzas de precisión, papel para armar cigarrillos y una importante suma de dinero, cuyo monto no fue precisado debido a la inmediatez del operativo.

Los detenidos son mayores de edad y uno de ellos sería el propietario del Peugeot 206 en el que se movilizaban. De acuerdo a las primeras averiguaciones, los sujetos estarían realizando reparto y venta de la droga en distintos puntos de la Capital. La causa quedó en manos de la Justicia Federal.