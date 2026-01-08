Con juegos, actividades recreativas y una fuerte impronta inclusiva, este miércoles comenzaron las Colonias de Verano 2026 en San Juan, uno de los programas sociales más importantes del receso escolar. De acuerdo a datos oficiales, alrededor de 25.000 personas (entre niños, personas mayores y personas con discapacidad) participan de esta iniciativa gratuita que se desarrolla en simultáneo en todos los departamentos de la provincia. DIARIO HUARPE recorrió las colonias en el departamento Sarmiento y dialogó con Lorena Acosta, directora de Emergencias y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, quien brindó detalles sobre uno de los ejes centrales del programa: la alimentación saludable y adaptada a cada necesidad.

Menús evaluados y alimentación inclusiva

“Nos hemos enfocado mucho con un equipo nutricional que viene trabajando arduamente en la evaluación de la alimentación”, explicó Acosta. En ese sentido, señaló que los menús fueron especialmente diseñados para cubrir distintas realidades de salud.

“Tenemos preparados diferentes menús evaluados por el equipo nutricional, y también se ha tenido en cuenta a las personas con diabetes, con celiaquía y con intolerancia a la lactosa”, detalló la funcionaria.

Según explicó, la planificación contempla desayunos y almuerzos con una correcta distribución de nutrientes durante las jornadas. “Va a haber desayunos, como yogur con galletas, y luego el almuerzo con diferentes menús a lo largo de los cuatro días de colonia en la semana”, precisó.

Continuidad de políticas alimentarias

Acosta remarcó que las colonias forman parte de una política sostenida durante todo el año. “Es la continuidad de los comedores escolares en el receso escolar, donde le ponemos otra impronta, acompañada también del deporte”, sostuvo.

Además, destacó que la propuesta no se limita a lo recreativo, sino que incorpora contenidos educativos y tecnológicos. “Este año estamos trabajando con un lema muy lindo que es ‘La energía solar enciende San Juan’. Traemos ese aprendizaje a los niños, con juegos, paneles solares y circuitos”, indicó.

Un programa con alcance provincial

Las Colonias de Verano 2026 funcionan en 92 predios distribuidos en los 19 municipios, con jornadas que se extienden de martes a viernes, de 8 a 13, hasta el 30 de enero. El programa está destinado a niños, personas mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar igualdad de acceso al deporte, la recreación y una alimentación adecuada durante el verano.

Finalmente, Acosta valoró el trabajo conjunto del equipo provincial y agradeció el acompañamiento institucional. “Estamos muy contentos de desarrollar esta actividad. Agradecemos al gobernador Marcelo Orrego y a nuestro ministro Carlos Flátero por hacer posible este programa, que está enfocado no solo en los participantes, sino también en llegar a cada problemática de sus familias”, concluyó.