La tarde de este miércoles 7 de enero se tiñó de tragedia en la Ruta 7, en la curva conocida como El Yeso, a unos dos kilómetros de la aduana argentina. Un Renault Clio, conducido por un hombre de nacionalidad argentina, perdió el control en la curva y colisionó frontalmente contra una camioneta chilena.

El conductor del Clio falleció en el lugar, mientras que su acompañante resultó con lesiones graves. Por su parte, los ocupantes del vehículo chileno sufrieron heridas de distinta consideración.

Equipos de emergencia y del Ministerio de Seguridad trabajaron en el lugar, asistiendo a los heridos y realizando las pericias correspondientes. Además, se habilitó un bypass para permitir la circulación en la zona.

Las autoridades recordaron extremar precauciones al circular por el Paso Cristo Redentor, sobre todo ante las lluvias intensas en la alta montaña y el cierre preventivo del cruce internacional, previsto desde las 22 de este miércoles hasta la medianoche, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.