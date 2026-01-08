El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió a propios y extraños este miércoles cuando la marcha que había convocado contra Estados Unidos sufrió un giro inesperado. Inicialmente, Petro llamó a los ciudadanos a movilizarse “en defensa de la soberanía colombiana”, pidiendo que los asistentes vistieran de blanco y que la concentración reflejara unidad nacional.

Sin embargo, poco antes de dirigirse a la Plaza de Bolívar en Bogotá, Petro mantuvo una conversación telefónica de unos 15 minutos con el presidente estadounidense, Donald Trump. Tras ese contacto, ambos mandatarios acordaron reunirse próximamente en Washington, lo que obligó a Petro a modificar su discurso frente a los manifestantes.

“Traía un discurso bastante duro, pero hoy tengo que dar otro”, admitió Petro ante su público, refiriéndose al cambio de tono tras la llamada. Según explicó, la comunicación con Trump permitió aclarar malentendidos sobre acusaciones relacionadas con el narcotráfico y establecer un canal de diálogo.

La marcha, que se esperaba masiva, tuvo presencia discreta en algunos puntos como Cúcuta, donde se concentraron partidarios de Petro y algunos vecinos con banderas colombianas. En la Plaza de Bolívar, el acto continuó, aunque con consignas menos combativas de lo planeado inicialmente.

El presidente colombiano también anunció su intención de establecer un “diálogo tripartito” con Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objetivo de buscar estabilidad en la región y proteger la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

La jornada demostró cómo una convocatoria política puede cambiar radicalmente en cuestión de horas por decisiones diplomáticas, generando sorpresa entre manifestantes y observadores internacionales.