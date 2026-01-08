Una historia que comenzó con miedo y tensión tuvo un final feliz este miércoles 7 de enero en el departamento Jáchal. Blaky, una perra, y sus ocho cachorros quedaron atrapados en una alcantarilla, poniendo en riesgo sus vidas. La situación llegó a las redes sociales del Hogar Animal Jáchal, y gracias a un aviso rápido, las proteccionistas pudieron organizar el rescate.

Antonella Marinero, proteccionista y voluntaria del hogar, relató a DIARIO HUARPE que la operación fue difícil y desgastante. “Llegamos cerca de las 14:00 y recién pudimos retirarnos alrededor de las 16:30, cuando logramos sacar al último cachorro. Fueron horas de tensión y esfuerzo para salvar cada vida”, contó.

El rescate se volvió tan complicado que las voluntarias no pudieron hacerlo solas y tuvieron que pedir la ayuda de los bomberos voluntarios de Jáchal. Gracias a su intervención, Blaky y sus ocho cachorros pudieron ser retirados con seguridad. “Sin ellos, no hubiéramos logrado sacar al último cachorro. Hoy Blaky y sus bebés están a salvo.”, aseguró Marinero.

Tras el rescate, Blaky fue trasladada a la casa de una persona conocida que le brinda cuidado y contención hasta que termine el período de destete. Sus ocho cachorros también están fuera de peligro y serán entregados en adopción responsable cuando finalice la etapa de lactancia. "Nuestro objetivo es que cada uno tenga una familia que los cuide y los ame como merecen".

La operación puso de relieve la fuerza del trabajo en equipo y la solidaridad local. Antonella destacó el apoyo fundamental de sus compañeras Cristina y Mónica, sin quienes no habría sido posible completar el rescate. Hoy, Blaky y sus ocho cachorros se encuentran a salvo, bien alimentados y cuidados, mientras Jáchal celebra que esta angustiante historia tuvo un final feliz.