Durante la madrugada del sábado 27 de diciembre, un joven de 31 años, y su novia de 25, fueron abordados por un grupo de delincuentes en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva, en Mendoza. Según el relato de la pareja, intentaron resistir el robo y se produjo un forcejeo en la esquina de Libertad e Italia, registrado por las cámaras de seguridad.

La joven resultó herida y los delincuentes se llevaron un celular, un par de zapatillas y un casco de motocicleta. Tras el hecho, el hombre decidió perseguir a los sospechosos en su Volkswagen Gol y logró encontrarse con uno de ellos, a quien reconocieron como uno de los ladrones.

Publicidad

En el cruce de Godoy Cruz y Alpatacal, el joven lo atropelló y lo arrastró por aproximadamente 350 metros, provocándole la pérdida de ambas piernas. El delincuente fue internado de urgencia en el Hospital Central y murió el martes 6 de enero a causa de las graves lesiones.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y continúan con la instrucción judicial para determinar responsabilidades.