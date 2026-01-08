Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina y titular en Aston Villa, encendió las alarmas este miércoles al salir lesionado en el entretiempo del partido ante Crystal Palace por la fecha 21 de la Premier League, que terminó 0-0 en Selhurst Park.

Martínez disputó los primeros 45 minutos del encuentro, pero no volvió para el complemento y fue reemplazado por el neerlandés Marco Bizot, lo que causó sorpresa entre los hinchas y generó preocupación en el cuerpo técnico de la selección argentina.

Publicidad

Tras su salida, se lo vio con hielo en la zona del gemelo izquierdo, lo que sugiere que la decisión del equipo técnico del Aston Villa fue por precaución ante una molestia física, aunque aún no se difundió un parte médico oficial que precise la gravedad de la dolencia.

La salida temprana de Martínez se suma a una temporada en la que el arquero ya había tenido molestias físicas y rotaciones en el arco, y su estado será observado de cerca tanto por su club como por la Selección Argentina, teniendo en cuenta los compromisos internacionales futuros.

Publicidad

Aston Villa afronta una seguidilla de compromisos en la Premier League y otras competencias, por lo que la evolución de la lesión será clave para definir si Martínez podrá estar disponible en los próximos partidos.