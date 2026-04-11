El tablero internacional vuelve a encenderse. Este sábado, fuerzas de Estados Unidos iniciaron una misión crítica de desminado en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más vitales del mundo. La operación tiene como objetivo "limpiar" la vía marítima de explosivos que, según Washington, fueron sembrados por la Guardia Revolucionaria de Irán.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, confirmó que los destructores USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy ya operan en la zona. "Hoy comenzamos el proceso de establecer un nuevo paso y pronto compartiremos este corredor seguro con la industria marítima", aseguró el jefe militar, subrayando la urgencia de normalizar la exportación de petróleo y gas.

El factor Trump y los "drones submarinos"

La confirmación de las maniobras militares llega poco después de un fuerte descargo del presidente Donald Trump en sus redes sociales. El mandatario aseguró que las embarcaciones lanzaminas del régimen iraní "yacen en el fondo del mar" y adelantó que, además de los destructores, se utilizarán drones submarinos de última tecnología para barrer el estrecho.

Diálogo bajo presión

Mientras los buques de guerra avanzan en el agua, la diplomacia se juega en tierra. Representantes de ambos países mantienen conversaciones en Islamabad, Pakistán, para revisar el cumplimiento del alto el fuego tras los ataques de febrero.

Sin embargo, el clima es hostil: mientras Irán sostiene que el control del estrecho es de su exclusiva competencia y ve los movimientos navales como una amenaza, Emiratos Árabes Unidos exigió que dejen de usarse las rutas comerciales como moneda de cambio o presión política. Por ahora, el mundo observa de cerca el precio del crudo y la efectividad de los destructores en la "Quebrada" del Golfo Pérsico.