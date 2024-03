El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de San Juan busca dar facilidades de pago a los usuarios de energía eléctrica ante las fuertes subas, y fue redactado por el legislador del Partido Bloquista, Luis Rueda.

El documento al que accedió DIARIO HUARPE fue presentado este miércoles ante el vicegobernador y presidente de la Cámara, Fabián Martín, y en el mismo se expone que “las autoridades provinciales deben ser garantes de la protección de los intereses económicos de los ciudadanos en la relación de consumo, como también del cuidado de que, como consumidores, reciban un trato equitativo y digno”.

A su vez, la misiva hace hincapié en que el deber del Estado toma un relieve superior al tratarse de servicios públicos que poseen el carácter de monopólicos, como lo es la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica en San Juan. Es decir, donde no existe para el consumidor la posibilidad de elegir por un prestador u otro, como tampoco en este servicio esencial, no existe la posibilidad de elegir entre contratar el servicio, o no hacerlo, dado que resulta prácticamente impensable el desarrollo de la vida familiar, o el desarrollo comercial o industrial sin acceso al suministro de energía eléctrica.

En diálogo con este diario, Rueda expresó: “Es para que el Ejecutivo tenga en cuenta que ante los incrementos desmedidos que han venido este mes en la tarifa eléctrica, los usuarios puedan pagarlo en cuotas, ya que a muchos se les hace imposible pagarlo de una sola vez, porque no lo tenían previsto. Además, la situación económica del país no acompaña, y las familias sanjuaninas están complicadas”.

En este sentido, destaca que la necesidad de este proyecto surge debido al aumento dispuesto por el Gobierno nacional sobre el costo de la energía; a la quita de subsidios nacionales por la que se dispuso reprogramar los precios estacionales del verano; y al plan económico llevado adelante por el presidente Javier Milei, que comenzó con una devaluación del 118%, seguido por una inflación Interanual del 276.2%.

Bajo esos argumentos, el legislador explica que los trabajadores perdieron poder adquisitivo, y que la situación no ha sido acompañada por los aumentos salariales, ni por los niveles de empleo. Lo que genera que con el aumento de la tarifa de electricidad muchos comprovincianos se encuentren con la imposibilidad de pagar el servicio.

Por estos motivos, peticiona al gobernador Marcelo Orrego, implementar las medidas necesarias para facilitar a las familias, comercios o Industrias sanjuaninos el pago en cuotas de las facturas del servicio de energía eléctrica que reciban a partir del mes de marzo del corriente año.

La intención es que el Ejecutivo instrumente un mecanismo de facilidades de pago para los usuarios del servicio de energía eléctrica, arbitrando las gestiones necesarias para posibilitar la financiación del pago del servicio en cuotas, a través de convenios con las empresas prestadoras Energía San Juan S.A y Distribuidora Eléctrica de Caucete SA "DECSA", como así también con el Agente Financiero Provincial "Banco San Juan SA" y con las entidades bancarlas, financieras y crediticias que el gobernador estime oportuno.

Además, se destaca que planes de similares carteristas al peticionado, ya han sido implementados por los gobiernos de Córdoba, Misiones y Entre Ríos, entre otras provincias de Argentina.