La gestión de la Planta de Tratamiento y Reciclaje de residuos de Jáchal se encuentra en un punto de inflexión estratégico. Tras haber logrado sofocar el incendio que se generó hace unos días en la zona de la escobrera y estabilizar la operatividad de las instalaciones, el municipio busca ahora dar un salto hacia la eficiencia económica que permita autosustentar el sistema. Para lograrlo, el director de Producción, Carlos Alonso, contó a DIARIO HUARPE que el ejecutivo municipal ha puesto el foco en una herramienta legislativa clave: la modificación de una ordenanza municipal que cambie las reglas de juego en la comercialización de los materiales recuperados.

El fin de los intermediarios en la cadena de reciclaje

El núcleo de la propuesta radica en la capacidad del municipio para realizar ventas directas. Actualmente, el esquema administrativo suele derivar en la intervención de intermediarios que, según explicó el funcionario, perjudican la rentabilidad del proceso. "Queremos modificar una ordenanza para hacer la venta directa a los compradores que tienen las recuperadoras en San Juan", detalló Alonso, señalando que el objetivo primordial es eliminar a estos actores que suelen pagar precios bajos por el material que los trabajadores jachalleros seleccionan con esfuerzo diario.

La experiencia previa ha servido de lección para la actual administración. Alonso recordó que durante el año pasado se realizaron ventas, pero los resultados no fueron los óptimos porque los compradores no se llevaron la totalidad del material acumulado. Esta selección arbitraria por parte de terceros no solo afecta lo económico, sino que entorpece la logística de la planta. Al tratar directamente con los recuperadores finales en la capital provincial, el municipio espera ganar agilidad y asegurar que todo el material procesado tenga un destino de salida efectivo.

Un stock listo para ser transformado en recursos

La urgencia de este cambio normativo se respalda en la realidad física de la planta ubicada en La Puntilla. Alonso confirmó que el municipio cuenta actualmente con una acumulación importante de material recuperado y compactado que ya está listo para su salida al mercado. Entre los recursos almacenados se encuentran grandes cantidades de vidrio, fardos de diversos materiales plásticos y cartón, además de acero.

Este material es el resultado de un proceso de separación que no ha tenido interrupciones. La planta cuenta hoy con dos líneas operativas de selección y prensas que funcionan al 100% de su capacidad. Para Alonso, estos residuos ya no deben verse como basura, sino como recursos que, una vez tratados, deben reintegrarse al sistema productivo, cerrando un ciclo de sostenibilidad económica y ambiental.

"La venta directa permitiría que el dinero generado por este material reciclable regrese al municipio para cubrir los costos operativos, el mantenimiento de las cintas y la inversión en maquinaria", aseguró Alonso.

El respaldo del Concejo Deliberante es clave

Para que este plan se materialice, Alonso mantiene un diálogo fluido con los concejales del departamento. "Nos tiene que habilitar el Consejo para poder hacer esa venta", explicó el director, subrayando que la transparencia y la legalidad del proceso de venta directa dependen de esta nueva ordenanza.

El funcionario confía en que los ediles comprenderán que esta es la vía para que Jáchal se alinee con lo que ya están haciendo otros municipios de la provincia, buscando maximizar el beneficio para las arcas públicas.

La modificación no es solo un trámite administrativo; es vista como una oportunidad para generar mayores recursos que optimicen los procesos de la planta y minimicen el impacto ambiental de los residuos aprovechables. Con la habilitación del Concejo, el municipio podría negociar directamente con firmas específicas del sector recuperador en San Juan, asegurando precios justos y una relación comercial más estable y beneficiosa para el departamento.

Hacia la sostenibilidad a largo plazo

El objetivo final del ejecutivo municipal es que la Planta de Tratamiento deje de ser un costo para convertirse en una unidad productiva. En un contexto donde los recursos municipales son escasos y deben priorizarse, la venta estratégica de materiales reciclables se presenta como la solución para garantizar que el servicio de recolección y tratamiento sea sostenible en el tiempo.

Alonso enfatizó que, mientras se espera la resolución legislativa, la planta sigue procesando entre 15 y 19 camiones diariamente, separando lo que llega de los hogares jachalleros. La nueva ordenanza será el eslabón final que permitirá que ese trabajo cotidiano de los 18 operadores de la planta se traduzca en fondos genuinos para Jáchal, fortaleciendo el compromiso ambiental con una base económica sólida.