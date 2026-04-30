Este jueves 30 de abril comenzó con una situación de emergencia en el departamento de Jáchal. Alrededor de las tres y media de la mañana, un incendio de grandes dimensiones se desató en el predio de la planta de tratamiento y reciclado de residuos municipal, ubicada en la zona de La Puntilla, sobre la Ruta 150. El incidente movilizó de inmediato a bomberos voluntarios y trabajadores municipales, quienes iniciaron un operativo para contener el avance de las llamas que amenazaban con extenderse por la vasta superficie del predio.

Ante la magnitud de lo ocurrido y la preocupación de la comunidad, DIARIO HUARPE se puso en contacto con Carlos Alonso, director de Producción de la Municipalidad de Jáchal, para conocer en detalle el estado de situación y las hipótesis sobre el inicio del fuego. Alonso llevó tranquilidad al informar que el siniestro ya está controlado y sofocado.

Un amanecer bajo fuego en La Puntilla

El incendio rompió el silencio de la madrugada en un sector clave para la gestión de residuos del departamento. Desde el primer momento del reporte, el personal de emergencias dio pelea en una jornada marcada por el denso humo y un intenso trabajo físico. En el lugar se desplegó maquinaria pesada para realizar tareas de remoción de materiales, un paso fundamental para quitarle "combustible" al fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes que circularon durante la madrugada, Carlos Alonso aclaró que el incendio no afectó la estructura principal de la planta. “Ha sido en el predio de la planta, pero en un sector de escombrera, no en la planta en sí, ni en los módulos impermeabilizados”, explicó el funcionario a este diario.

Según detalló, el fuego se concentró en un botadero de dimensiones acotadas —aproximadamente 8 metros de alto por 20 metros de ancho en su frente— donde se deposita material estéril sin valor comercial, como escombros, restos de poda y otros desechos recolectados en la ciudad.

Cenizas en el lugar equivocado

Respecto a cómo se originó el fuego, Alonso señaló que, aunque se aguarda el informe oficial de bomberos que se inicia de oficio ante siniestros de esta magnitud, existe una hipótesis firme vinculada a las costumbres domésticas de la zona. “En Jáchal todavía seguimos utilizando mucho la estufa a leña por las bajas temperaturas”, indicó el director de Producción. La principal sospecha es que algún vecino pudo haber arrojado cenizas con brasas aún encendidas en los contenedores de residuos. “La ceniza es un escombro más. Los camiones cargan esa ceniza y, cuando ha caído en el botadero, puede haber iniciado el foco de incendio a las tres de la mañana”, relató Alonso, subrayando que las condiciones climáticas actuales no justificaban un incendio espontáneo por altas temperaturas.

Tras ser sofocadas las llamas alrededor de las cinco de la mañana, los equipos municipales continuaron trabajando con maquinaria para cubrir la escombrera con material estéril (tierra) y dejar el área completamente sellada, evitando posibles reinicios.

Funcionamiento pleno y una inversión clave

Un punto central que Alonso quiso destacar en diálogo con DIARIO HUARPE es que la operatividad del sistema de tratamiento de residuos no se ha visto comprometida. “La planta de tratamiento de Jáchal está operativa al 100%”, afirmó de manera categórica.

A pesar de los desafíos económicos que enfrentan todos los municipios para el mantenimiento de maquinaria, el funcionario aseguró que el servicio se mantiene sin interrupciones.

En este sentido, recordó la importante inversión realizada en octubre del año pasado para la impermeabilización del Módulo 2. Esta obra, que consideró fundamental para el futuro del departamento, se ejecutó con recursos genuinos del municipio para la mano de obra, mientras que la membrana necesaria fue aportada por la empresa Mina Argentina (Gualcamayo). Gracias a este trabajo, Jáchal cuenta hoy con una capacidad de vertido de residuos garantizada para los próximos 12 a 15 años.