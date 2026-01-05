La Doble Difunta Correa volvió a ser una verdadera fiesta del ciclismo sanjuanino y marcó el inicio oficial de la temporada 2026 con una gran convocatoria de corredores, equipos y público a lo largo del recorrido. Como cada año, la competencia no solo se vivió en la definición deportiva, sino también en cada tramo de la ruta, donde el esfuerzo y la pasión quedaron reflejados en imágenes inolvidables.

El triunfo de Leonardo Cobarrubia, el embalaje final, los intentos de fuga, el trabajo en equipo y el acompañamiento de familiares y aficionados formaron parte de una jornada intensa, que dejó postales cargadas de emoción y adrenalina. Detrás del ganador, Ricardo Escuela y Rodrigo Díaz completaron el podio en una prueba que confirmó el alto nivel del ciclismo local y regional.

La Doble Difunta Correa funciona como antesala de los grandes eventos del calendario, pero también como uno de los escenarios más convocantes para los amantes de la bicicleta, que cada temporada esperan verse reflejados en las imágenes de esta clásica competencia.

En la nota, buscate en la galería de fotos y reviví los mejores momentos de la carrera:

