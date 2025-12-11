Un sujeto ingresó este lunes al sector de abasto de la feria municipal de Capital e intentó robar cajones de frutas y verduras, pero fue detenido luego de una persecución policial que terminó en la intersección de avenida Rawson y Chile.

Según fuentes policiales, el hombre tomó cajones de verduras, manzanas y luego intentó abrir una camioneta utilizando una barreta para robar objetos del interior. Al ser descubierto por puesteros, escapó y se refugió en un taller metalúrgico cercano, donde se ocultó entre herramientas y estructuras.

Al reanudar su huida, personal motorizado de la Departamental N.° 1, a cargo del cabo Carlos Ontiveros, inició una persecución que finalizó cuando lograron interceptarlo y reducirlo varios metros más adelante.

Durante el procedimiento se le secuestró un bolso en cuyo interior llevaba la barreta que utilizó entre otras cosas para violentar la camioneta.

El detenido fue identificado como Sebastián Cuello, con domicilio en el barrio Costa Canal 1, en Concepción. Quedó a disposición de la Justicia por intento de robo en grado de tentativa y hurto en grado de tentativa dos hechos en concurso real.