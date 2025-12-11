Los gatos domésticos cuentan con un repertorio vocal que les permite comunicarse eficazmente con sus dueños y con otros felinos, destacándose especialmente el ronroneo y el maullido. Un estudio reciente realizado por investigadores del Museum für Naturkunde Berlin y la Universidad de Nápoles Federico II aporta nuevas luces sobre el significado y características de estos sonidos.

El trabajo científico, publicado en la revista Scientific Reports, identificó que el ronroneo posee una estructura acústica estable y única para cada gato, lo que lo convierte en una huella sonora confiable para reconocer a cada individuo. En contraste, el maullido muestra una gran flexibilidad y variabilidad, adaptándose a distintas situaciones y contextos, sobre todo en la interacción con humanos.

El estudio analizó un total de 276 maullidos de 14 gatos y 557 ronroneos de 21 gatos, utilizando técnicas automáticas de reconocimiento de voz para determinar qué vocalización permite identificar mejor al emisor. Los resultados mostraron que el ronroneo alcanza una tasa de clasificación correcta del 85,5%, mientras que los maullidos solo lograron un 64,4% bajo condiciones comparables.

Según el Natural History Museum de Berlín, el maullido es una vocalización corta, con un rango de frecuencia entre 208 y 1.000 Hz, que los gatos emplean principalmente para comunicarse con las personas. Esta versatilidad le permite expresar desde hambre hasta incomodidad, ajustándose a las respuestas humanas. En cambio, el ronroneo es un sonido continuo de baja frecuencia (entre 25 y 30 Hz) producido con la boca cerrada y acompañado de vibraciones corporales, que suele manifestarse en momentos de relajación o contacto cercano, aunque también puede aparecer en situaciones de estrés o dolor.

La coautora del estudio, Anja Schild, explicó que “cada gato en nuestro estudio tenía su propio ronroneo característico”, lo que refuerza la idea de que este sonido funciona como una firma acústica individual útil para la identificación, tanto entre gatos como en la relación con sus cuidadores.

Por su parte, Danilo Russo, primer autor del estudio, señaló que “la gente presta más atención a los maullidos porque los gatos los usan principalmente con nosotros”. Esta capacidad de adaptación en los maullidos se atribuye a la convivencia con humanos, quienes presentan distintas rutinas y respuestas, favoreciendo que los gatos ajusten sus vocalizaciones para negociar mejor su entorno.

Mirjam Knörnschild, otra de las investigadoras, agregó: “Vivir con humanos —que difieren mucho en sus rutinas, expectativas y respuestas— probablemente favoreció a los gatos capaces de ajustar sus maullidos de forma flexible”. Esto indica que la domesticación ha impulsado la plasticidad vocal en los gatos, especialmente en los maullidos, para facilitar la comunicación con las personas.

El estudio también comparó los maullidos de gatos domésticos con los de cinco especies de felinos salvajes, incluyendo el gato montés africano y el puma. Se encontró que los maullidos de los gatos domésticos presentan una mayor variabilidad acústica, mientras que los felinos salvajes mantienen vocalizaciones más estereotipadas. Esto sugiere que la domesticación ha promovido la diversificación y adaptabilidad vocal en los gatos que conviven con humanos.

En síntesis, el ronroneo actúa como una señal estable que identifica a cada gato, mientras que el maullido es una herramienta flexible diseñada para interactuar con el entorno humano. Esta dualidad refleja la complejidad de la comunicación felina y cómo la convivencia con personas ha moldeado su evolución vocal.

Los hallazgos brindan una perspectiva integral sobre cómo los animales domésticos ajustan sus sistemas de comunicación en respuesta a las presiones sociales y ambientales que implican vivir junto a humanos, integrando la individualidad, la plasticidad vocal y el proceso de domesticación en una sola explicación.