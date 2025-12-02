Este martes por la tarde, ChatGPT, el chatbot más utilizado a nivel global y desarrollado por OpenAI, sufrió una caída generalizada que dejó sin acceso a miles de usuarios en distintas regiones del mundo.

La interrupción comenzó cerca de las 16:22, momento en que los reportes de fallas comenzaron a acumularse rápidamente en Downdetector, el portal que monitorea en tiempo real el estado de servicios digitales. En apenas quince minutos, las notificaciones pasaron de poco más de 300 a 1.255 reportes, una cifra muy superior a la habitual para esa hora del día.

De acuerdo con los usuarios afectados, el 91% indicó que el chatbot simplemente no respondía, mientras que un 5% tuvo inconvenientes para iniciar sesión y otro 4% experimentó problemas en la aplicación móvil. Incluso suscriptores de ChatGPT Plus, el servicio de pago, reportaron que la versión premium presentaba errores frecuentes y la necesidad constante de refrescar la página.

En Argentina, la caída impactó principalmente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, aunque también se registraron problemas en provincias como Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero.

Usuarios expresaron su frustración en redes sociales, con mensajes como “Desaparecieron mis chats y no responde nada” y “Da error a cada rato y hay que refrescar”, reflejando el malestar generado por la interrupción.

Hasta el momento, OpenAI no emitió un comunicado oficial detallando las causas del fallo ni estableciendo un plazo para la recuperación completa del servicio. No obstante, la página que informa sobre el estado de ChatGPT comenzó a mostrar alertas automáticas sobre las fallas.

En una actualización automática, la plataforma señaló: “Estamos experimentando un aumento de las tasas de error de ChatGPT. Hemos aplicado una mitigación y estamos monitoreando la recuperación”. Más tarde agregó que los usuarios “están experimentando errores elevados” en las conversaciones y que los equipos técnicos “están investigando el problema”.