Pidieron 4 años de prisión para el médico Miguel Amado por abusar de una paciente en Pocito

El juicio contra el médico Miguel Amado, acusado de abuso sexual en perjuicio de una paciente en el Hospital Federico Cantoni de Pocito, ingresó en su recta final con un pedido condenatorio por parte de la Fiscalía. El fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, solicitó este lunes una pena de cuatro años de prisión efectiva por dos hechos de abuso sexual cometidos contra una mujer durante consultas médicas en el centro de salud.

El pedido fiscal y la unificación de penas

Durante la etapa de alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el profesional incurrió en conductas abusivas en dos oportunidades dentro del establecimiento sanitario. Por ello, además de requerir la condena de cuatro años, solicitó que la misma se unifique con una sentencia anterior de dos años que pesa sobre Amado por un caso de características similares ocurrido en el Hospital Ventura Lloveras, en el departamento Sarmiento.

De prosperar este planteo, la pena única que debería cumplir el médico ascendería a seis años de prisión efectiva.

La postura de la defensa

Por su parte, la defensa del imputado, ejercida por los abogados Marcelo Fernández, Nadia Derka y Ángel Torres, rechazó los argumentos de la acusación y solicitó la absolución del profesional. Los letrados cuestionaron la existencia de pruebas suficientes para acreditar los hechos denunciados y pidieron al tribunal que desestime el requerimiento fiscal.

El proceso judicial tomó un giro significativo durante el desarrollo del debate, cuando la Fiscalía decidió ampliar la imputación e incorporar un segundo episodio de abuso sexual. Esta decisión se sustentó en el testimonio brindado por la denunciante ante el tribunal unipersonal presidido por el juez Sergio López Martí.

De acuerdo a la teoría fiscal, uno de los hechos ocurrió durante una consulta médica en la que el galeno habría realizado tocamientos indebidos a la paciente, mientras que el segundo episodio se habría producido en circunstancias similares dentro del mismo nosocomio.

El desgarrador relato de la víctima

Durante su declaración, la denunciante narró con crudeza el momento de la agresión y el impacto emocional que le generó. "Dije que me quería ir. Tristemente me tocó ser víctima de los tocamientos por parte de él. Tuve mucho miedo. Este señor rozó los genitales sobre mi cuerpo. Nunca me había pasado, entré en shock", expresó ante los magistrados.

La gravedad de la situación quedó en evidencia cuando la propia víctima debió ser asistida por personal médico tras finalizar su testimonio, debido a que sufrió una suba de presión arterial producto del estrés y la angustia que le provocó revivir los hechos.

Próximos pasos

El juicio continuará este martes a partir de las 9 de la mañana, instancia en la que el acusado Miguel Amado tendrá la posibilidad de dirigir sus últimas palabras al tribunal antes de que los jueces se retiren a deliberar y dicten el veredicto que definirá su situación judicial.

El caso ha generado conmoción en el ámbito sanitario y judicial, y se espera que el fallo siente un precedente importante en materia de violencia de género y abusos cometidos en contextos de atención médica.