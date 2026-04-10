Cambió la carátula tras la muerte de la mujer atropellada por el colectivo de la Red Tulum

La tragedia que ocurrió el pasado martes en el corazón del centro sanjuanino sumó este jueves su capítulo más triste. Se confirmó el fallecimiento de Graciela Rosario Reina, de 64 años, quien agonizaba en el Hospital Rawson tras ser atropellada por un colectivo de la Red Tulum. Con su muerte, la estructura legal de la causa dio un vuelco drástico.

Lo que inicialmente comenzó como una investigación por lesiones graves tras el siniestro en Avenida Libertador y Jujuy se transformó formalmente en homicidio culposo. Este cambio de carátula coloca al conductor de la línea 126 de la Red Tulum, identificado como Esequiel Fabián Figueroa, en una situación judicial mucho más comprometida.

La Fiscalía confirmó el cambio

En diálogo con Compacto Trece, la ayudante fiscal Roxana Fernández confirmó el nuevo rumbo de la causa: "Solicitaremos al juez el inicio de la Investigación Penal Preparatoria (IPP)", adelantó.

La funcionaria también informó que el chofer será citado a una audiencia en los próximos días. Si bien Figueroa recuperó la libertad tras presentar la documentación correspondiente, la Fiscalía ya analiza solicitar medidas coercitivas durante la audiencia de formalización.

Narcotest positivo

Uno de los puntos que genera especial atención entre los investigadores es el resultado del narcotest realizado a Figueroa tras el siniestro, el cual arrojó positivo. Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal ordenó un dosaje de sangre más exhaustivo para confirmar la presencia de sustancias. En cambio, el test de alcoholemia resultó negativo.

Este dato podría ser determinante para establecer el grado de responsabilidad del chofer en el fatal desenlace.

El cuadro clínico de la víctima

Graciela Reina no logró sobreponerse al impacto sufrido el martes a las 18:00 horas en la intersección de Avenida Libertador y Jujuy. El parte médico del Hospital Rawson detalló un cuadro de extrema gravedad que incluía:

Traumatismo encéfalo craneano (TEC)

Fractura de tórax

Neumotórax hipertensivo

Con la muerte de la víctima, la UFI de Delitos Especiales busca ahora determinar el grado de responsabilidad del colectivero en la maniobra que terminó con la vida de la mujer mientras intentaba cruzar la calzada.

Qué sigue en la causa

Se espera que en la audiencia de formalización, que se fijará en los próximos días, se revelen más detalles sobre:

Las pericias mecánicas al colectivo

Los resultados definitivos de laboratorio del dosaje de sangre

La eventual solicitud de medidas coercitivas contra Figueroa

El chofer, por ahora, permanece en libertad mientras espera ser citado por la Justicia.

La figura de homicidio culposo

El homicidio culposo se diferencia del dolo (intención de matar) porque implica que el hecho ocurrió por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los deberes a cargo. En este caso, la fiscalía deberá probar que el chofer actuó con alguna de estas conductas y que su accionar fue la causa directa de la muerte de Graciela Reina.

Las penas por homicidio culposo pueden agravarse si se demuestra que el conductor estaba bajo los efectos de sustancias prohibidas, algo que el narcotest positivo pone sobre la mesa.