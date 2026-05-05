A más de tres años de su separación, Cami Mayan volvió a ser tendencia tras abrir su corazón sobre lo que fue su vida en Inglaterra. Durante una charla en un programa de streaming, la influencer se sinceró sobre la etapa en la que convivía con Alexis Mac Allister, con quien mantuvo un vínculo por cinco años.

La joven recordó que sus decisiones diarias dependían exclusivamente de la rutina del futbolista de la Selección Argentina. Al ver imágenes de esa época, la empresaria se mostró muy conmovida y admitió que "no había vuelto a ver nada de esto, lloré de flash, real era otra persona" al notar los cambios en su personalidad.

En medio de la charla, la influencer explicó que se sentía muy sola y que buscó refugio en la creación de contenido digital. Según sus palabras, "me causa como que me quiero abrazar en ese momento, es lo que les decía, todo lo que contenía y guardaba solo para mí y también el hecho de estar haciendo un blog de mie**, pero ahí empecé a hacer algo para mí" relató sobre sus inicios.

El proceso de empezar a mostrarse en redes sociales no fue sencillo para ella. Mayan confesó que "me daba una vergüenza tremenda, pero empecé a hacer algo para mi vida. Era horrible para mí eso, no era mi fin. Me da una pena bárbara cómo hablo, yo arranqué a hacer videos muy en mood hablando pidiendo permiso" detalló con angustia.

La convivencia en el exterior parecía estar marcada por el aislamiento y el silencio. Cami recordó que "estaba sola en la casa por qué hablaba despacio. Me daba miedo. Para mí cuándo tenes esa energía no te va bien, porque no estás en el lugar que querés estar. Quería hacer algo para mí, y elegí el momento correcto para hacerlo" sentenció sobre aquel final en diciembre de 2022.

Mientras Alexis Mac Allister rehizo su vida con Ailén Cova, las declaraciones de su ex generaron una ola de comentarios en redes. Algunos usuarios en X la criticaron duramente, pero otros tantos salieron en su defensa valorando su valentía para contar su experiencia personal.