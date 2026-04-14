El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que en marzo una familia tipo necesitó $1.434.463,81 para no ser considerada pobre, de acuerdo con la medición de la Canasta Básica Total (CBT).

El dato se conoció en el mismo informe donde se detalló que la canasta básica registró una suba del 2,6% durante el mes, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que marcó una desaceleración en su variación.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece la línea de indigencia, aumentó 2,2%. Con este incremento, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos hijos— necesitó $658.010,93 para no ser considerada indigente.

Según el organismo estadístico, la evolución de ambas canastas estuvo influida principalmente por una menor variación en los precios de los alimentos durante el mes.

La CBT, que determina la línea de pobreza, se calcula a partir de la CBA, ajustada mediante un coeficiente que relaciona el gasto alimentario con el gasto total de los hogares, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

El informe precisó que tanto la canasta alimentaria como la canasta total mostraron las subas más moderadas de los últimos meses, en contraste con el comportamiento general de la inflación.