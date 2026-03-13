La presidenta de la Asociación Amas de Casa de San Juan, Laura Vera, explicó a DIARIO HUARPE que el relevamiento realizado este año mostró aumentos más moderados en la canasta escolar en comparación con otros ciclos lectivos.

Según detalló, la aparición de nuevas marcas en el mercado ayudó a contener los precios de algunos productos. “Este relevamiento nos dio un incremento no tan significativo en lo que era la canasta escolar, porque aparecieron nuevas marcas en el mercado”, señaló.

De acuerdo con los cálculos de la entidad, el costo total depende del tipo de institución educativa. En colegios privados, donde además se deben comprar uniformes y vestimenta específica, el gasto se ubica entre $370.000 y $400.000.

En cambio, para escuelas públicas, donde generalmente se utiliza guardapolvo blanco, la canasta escolar se ubica entre $280.000 y $300.000, dependiendo de la calidad de los productos elegidos.

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Mochilas y calzado, entre los productos más caros

Vera indicó que uno de los rubros que más había aumentado en años anteriores eran las mochilas y el calzado escolar. Sin embargo, en 2026 esos productos no registraron subas tan marcadas.

“Las mochilas eran lo que más se había incrementado, incluso las zapatillas y el calzado en general, pero este año no tuvieron tanto aumento”, explicó.

No obstante, remarcó que el gasto final también depende de la calidad de los útiles. “Hay papás que dicen que compraron útiles con menos plata, pero también hay que ver la calidad de los cuadernos o las cartucheras y qué durabilidad van a tener”, afirmó.

La dirigente advirtió que el inicio del ciclo lectivo también implica nuevos gastos para las familias, especialmente en alimentos. A partir de marzo se suma la merienda escolar, que pasa a convertirse en una comida más dentro del día.

“Cuando empiezan las clases hay que agregar el tema de las meriendas para los niños de primaria y, en el caso de los estudiantes de jornada completa, también el almuerzo”, explicó.

La inflación en servicios golpea más que los alimentos

En relación con la inflación, Vera aseguró que los datos oficiales coinciden parcialmente con los relevamientos de la asociación en el rubro alimentos. “En alimentos coincidimos más o menos con el dato del 2,9% que publica el Indec”, señaló.

Sin embargo, aclaró que el mayor impacto en el presupuesto familiar proviene de otros rubros.

“Lo que más ha aumentado no son los alimentos, sino los servicios: energía eléctrica, gas, alquileres y telefonía móvil”, afirmó.

De acuerdo con los cálculos de la Asociación Amas de Casa, la canasta básica alimentaria para una familia tipo ronda los $650.000. Si se suman otros gastos esenciales, la canasta básica total se ubica entre $1.350.000 y $1.400.000. En tanto, cuando se incorpora el alquiler, el costo mensual puede escalar entre $1.900.000 y $2.000.000.

Según Vera, estas diferencias también están influenciadas por la especulación de precios y las variaciones entre departamentos de la provincia.