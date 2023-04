En el 2019 fue candidata a intendenta por Juntos por el Cambio luego de haber roto de manera traumática las relaciones con el intendente de Ullum Leopoldo Soler. Cuatro años después, Romina Solera vuelve a la arena política cruzando a la vereda uñaquista en la lista de concejales de Jorge Gil y los votos que obtengan servirá para que el actual intendente ingrese a la Cámara de Diputados.

El caso llama la atención porque Solera decidió mantenerse en la misma línea política por la que ingresó a la Legislatura en el 2015 como la figura joven de la boleta que lideró en ese momento Soler. Es que el actual jefe comunal, a pocos meses de iniciada la gestión, rompió con Juntos por el Cambio y saltó al oficialismo provincial, generando esto una ruptura con la legisladora de su estructura.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Esta tensión, con acusaciones públicas cruzadas, se mantuvo varios años hasta que en el 2019 Solera se lanzó como candidata de JxC en el departamento y rivalizando con el intendente que buscaba su segundo mandato.

Fueron tal las idas y vueltas que la relación quedó rota. Al menos eso pareció hasta que hace unas semanas se anunció que Romina Solera volvía a la arena política como candidata a concejal del armado uñaquista de Gil, estructura que tributa votos para que Soler ingrese a la Cámara.

La candidata le dijo a DIARIO HUARPE que “decidí participar luego que Jorge Gil me convocara para ser parte de su lista y la verdad es que luego de estar cuatro años en el llano me pareció necesario volver en pos de generar la resolución de los problemas de los vecinos. Ese es mi único objetivo”.

Al respecto del cambio de la oposición hacia el oficialismo, Solera dijo que “durante cuatro años mi partido, Producción y Trabajo, me dejó de lado. Muchas veces los convoqué y les pedí ayuda para intervenir en problemas que tenían los ulluneros y nunca me respondieron. Me desilusionó el partido y por eso, deje de participar en esta estructura”, expresó la dirigente con respecto al partido que hoy preside Marcelo Orrego.

Publicidad

Esto último es la génesis de su salto a la subagrupación uñaquista de Vamos San Juan, que en Ullum tendrá a Jorge Gil, César Rodríguez, Alfredo Jofré y David Domínguez como cabezas de listas en el armado oficialista.

Todos jugarán con la candidatura a diputado departamental de Leopoldo Soler, hombre que transita su segundo mandato como intendente. Es decir, que los votos que sumen los candidatos a intendentes le darán la posibilidad de cumplir con el objetivo de Soler.

Solera, como parte de la lista de Jorge Gil, le sumará sufragios al actual intendente, con el que tuvo fuertes enfrentamientos. Sobre esto, la exlegisladora dijo que “no me molesta tributarle votos a Soler, que va de diputado, ya que con él siempre tuvimos una relación de respeto a pesar de las diferencias que tuvimos”.