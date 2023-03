En plena presentación a la sociedad de sus cinco candidatos en Pocito, el gobernador Sergio Uñac opinó sobre las diferentes impugnaciones que recibió su candidatura (entre las que resalta la de Unidos por San Juan, la agrupación liderada por el principal opositor Marcelo Orrego). Palabras más, palabras menos, el referente de San Juan por Todos manifestó que irá hasta las últimas consecuencias para participar en las próximas elecciones, que se desarrollarán el 14 de mayo.

Hasta el momento, son cuatro las impugnaciones presentadas al Tribunal Electoral sobre la candidatura de Uñac. La primera fue realizada por Cambia San Juan, la subagrupación de Marcelo Orrego; la segunda por el aspirante a gobernador de Evolución Liberal, Sergio Vallejos, a título personal; la tercera por la subagrupación de Vallejos; y la cuarta, por un partido municipal, el PTP.

En este contexto, a la espera de las respuestas que hará Vamos San Juan, la subagrupación uñaquista, al Tribunal Electoral, el primer mandatario sanjuanino planteó que respeta la decisión de los adversarios de llevar adelante este recurso, pero que “obviamente no la comparte”.

“No me compete hacer ningún análisis, es la Justicia la que se tiene que expedir. Me he presentado porque estoy habilitado constitucionalmente para hacerlo. Yo no modifiqué la constitución, fue modificada antes de llegar a mi vicegobernación”, explicó.