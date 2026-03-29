En una competencia donde las bicicletas de fibra de carbono y la tecnología de punta parecen dominar la escena, el sanjuanino Maximiliano Peralta demostró que el factor humano sigue siendo el motor principal. Tras una actuación consagratoria, Peralta finalizó en el octavo lugar de la categoría 30 a 34 años, posicionándose como el mejor representante de la provincia en su división dentro del Ironman 70.3 San Juan 2026.

Con 15 años de trayectoria en el deporte, Maxi vivió una jornada especial en casa. En medio de la euforia en la llegada, el atleta reflexionó sobre el camino recorrido y la visibilidad que hoy tiene el triatlón en San Juan: "Recién ahora se está empezando a ver el trabajo de años de entrenamiento que por ahí no se visibilizaba tanto", comentó emocionado.

El duelo contra las "super máquinas"

Uno de los puntos más destacados de su relato fue la abismal diferencia de recursos frente a otros competidores de élite. Sin vueltas, Peralta puso en números la realidad del deportista pulmón: "Mi bicicleta sale US$2.000 y las de los otros chicos están arriba de US$15.000 o US$20.000. No parecen bicicletas. Lo que no tenemos como material, lo tenemos que compensar con cabeza, físico y corazón".

Pese a la incertidumbre previa por una preparación que no pudo ser tan estructurada como deseaba, el sanjuanino sacó a relucir su fuerte: el pedestrismo. Sin embargo, reconoció que el clima fue un rival extra: "El sol sanjuanino se hizo sentir, el trote estuvo muy duro y para muchos fue directamente fatal por cuestiones climáticas".

El sueño del Mundial y el apoyo de la gente

Lejos de conformarse, Peralta ya tiene la mira puesta en el futuro y un objetivo claro: el Mundial. "Voy a intentar una clasificación en el primer tiro. Es un deporte muy caro y tener la carrera acá en casa es un ahorro de dinero importante", explicó.

El atleta también aprovechó para agradecer el apoyo de los sanjuaninos, quienes lo ayudan activamente a través de sus redes sociales y eventos de patrocinio para costear los gastos de las competencias. "Hoy en el trote y la bici escuchaba el 'dale Maxi' y eso es anímico. Cuando la cosa se complica, aparece la gente", concluyó Peralta, convencido de que San Juan tiene todo para ser la capital mundial del triatlón.