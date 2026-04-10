La Casa Natal de Sarmiento abrirá sus puertas a una nueva propuesta cultural con el inicio del club de lectura “Un Puente de Sentidos”, una iniciativa orientada a promover el acceso a la literatura desde una experiencia inclusiva.

El ciclo está destinado principalmente a personas adultas con baja visión o ceguera, aunque también se encuentra abierto a toda la comunidad. La propuesta busca acercar los textos a través de estímulos sonoros, táctiles y gustativos, ampliando las formas tradicionales de lectura.

El primer encuentro se realizará el 14 de abril, de 17 a 19 horas, en la biblioteca del museo, con entrada libre y sin necesidad de inscripción previa.

Durante la temporada, el club recorrerá cuentos y microrrelatos de autores argentinos y extranjeros como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Franz Kafka, Lilian Bodoc y Roberto Arlt, entre otros.

La actividad forma parte de una agenda cultural que apunta a generar espacios accesibles e inclusivos, incorporando nuevas formas de interacción con la literatura y promoviendo la participación de distintos públicos.

El club se desarrollará en dos encuentros durante abril, previstos para los días 14 y 28, en el mismo horario y lugar.