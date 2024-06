Tal cual lo adelantó DIARIO HUARPE, este miércoles, el caso del trágico accidente que se cobró la vida de Lucía Rubiño, sumó una tercera causa producto de una acusación de falso testimonio. En esta oportunidad, el joven adolescente de apellido Manzur, quien era menor de edad al momento de la tragedia, denunció penalmente a la exfuncionaria de Sergio Uñac, Claudia Grynszpan.

Con el objetivo de investigar el testimonio que brindó como testigo de la tragedia, la exministra de Turismo y Cultura podría terminar presa por un lapso de entre 4 a 10 años de prisión, si se comprobara la acusación que había sido adelantada en el mes de abril por el abogado defensor, Nasser Uzair.

Publicidad

La denuncia fue presentada este miércoles en la UFI Genérica, que está ubicada en el Palacio de Tribunales, por el propio joven que recientemente alcanzó la mayoría de edad. Allí llegó acompañado de su abogado defensor y acusó a la Claudia Grynszpan de la presunta comisión de dos delitos, falso testimonio y por instigación a cometer delitos a terceros.

Cabe destacar Uzair había dicho que los testimonios de Grynszpan eran “contradictorios” con otras pruebas presentadas en el proceso judicial. En este sentido, había afirmado que las declaraciones de la exfuncionaria, que implican a los jóvenes involucrados en “conductas temerarias” al momento del accidente, carecen de fundamento en la investigación judicial.

“Nosotros consideramos que Grynszpan incursa en el delito de falso testimonio, que surge de sus dichos en la causa, que son totalmente contradictorios con todos los demás testimonios. Una persona que no ha estado presente en el lugar del hecho, no puede asegurar y manifestar las falsedades que ha manifestado, como que ambos partícipes, ya sea el de la camioneta (Juan Pablo Echegaray) y N.M. estaban picando en el momento del hecho”, expresó el abogado.

Uzair había adelantado que la familia Manzur iba a esperar que el joven cumpliera 18 años para denunciar a Grynszpan. Archivo DIARIO HUARPE.

El letrado también había adelantado que “con pericias importantes se ha descartado que ambos jóvenes estaban picando” en el interior del barrio Profesional en el departamento Rivadavia. Incluso, mencionó que el “vehículo involucrado en el accidente (Renault Sandero) se encontraba circulando a velocidades moderadas al momento del impacto”, desmintiendo las afirmaciones de los testigos.

Qué dijo Grynszpan

Siete meses después de la muerte de Lucía Rubiño, Claudia Grynszpan, rompió el silencio por primera vez y comentó lo que observó durante los minutos posteriores a la tragedia. En una entrevista radial, reiteró su pedido de Justicia por lo sucedido y dijo que no presenció el choque.

Publicidad

Según su relato, aquella noche recibió una llamada de su hija pidiendo ayuda y diciendo que Lucía había sido atropellada por unos autos. Grynszpan llegó de inmediato al lugar y encontró a Lucía consciente, atrapada entre la pared y el auto. En ese sentido, aseveró que permaneció a su lado hasta que llegaron la ambulancia y los bomberos.

“Llegó la ambulancia y Bomberos, mientras me comunicaba con Belén (madre de Lucía) y le decía lo que iba pasando, que la iba a acompañar hasta que nos alcanzara. Corté con Belén, diciéndole que le avisaba cuando fuera en la ambulancia y algo me iluminó y volví a llamarla. Lucía pudo hablar con ella. Era una hija para mí. Siento que Lucía se merece sonrisas y también nuestras lágrimas”, expresó.

La exfuncionaria mencionó que solo comentó lo que otros le contaron, no solo su hija. Grynszpan aseguró que está tranquila y que no busca represalias ni venganza, sino que los chicos y la familia de Lucia buscan conocer la verdad. "Cuando yo llegué ya había pasado. Yo no vi una picada, solo relaté lo que otros me contaron, no solamente mi hija", cerró.