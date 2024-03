Este miércoles 13 de marzo de 2024, la Justicia de San Juan autorizó al hijo de un juez federal implicado en el caso de Lucía Rubiño, Juan Pablo Echegaray, a salir de la provincia para vivir y estudiar en Mendoza. Esto, tras que la defensa, representada por la abogada Sandra Leveque, solicitara la revocación de la medida que prohibía al imputado por homicidio culposo y por correr picadas salir de San Juan sin autorización judicial.

El pedido fue realizado ante el juez de garantías del caso, Javier Figuerola. En la audiencia desarrollada este miércoles, por pedido de la defensa, también participaron el fiscal Iván Grassi y el abogado de la querella, Marcelo Fernández, que estuvo acompañado por el padre de Lucía Rubiño.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Leveque señaló en la audiencia que el imputado había tramitado todo para poder estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas, en Mendoza, y para llevar a cabo ello, necesitaba residir en la vecina provincia. Además de pedir autorización para salir de San Juan, la abogada pidió que Echegaray, en vez de comparecer cada 15 días a la Comisaría 13 de Rivadavia, como lo venía haciendo, pueda hacerlo cada 30 días.

Para fundamentar su pedido, la defensora particular presentó una serie de documentos como el contrato de alquiler que había gestionado el imputado a través de un tercero para vivir en Mendoza, la inscripción al cursillo y la aprobación del mismo para ingresar a la carrera. Y destacó los informes psicológicos y psiquiátricos que detallan que Echegaray pasa por un proceso de depresión desde que ocurrió el siniestro vial y posterior muerte de Lucía Rubiño, en la que el joven estuvo involucrado con su camioneta Toyota Hilux.

El fiscal Iván Grassi y el abogado querellante Marcelo Fernández no se opusieron a grandes rasgos al pedido realizado por Leveque. Grassi sí solicitó que siga imperante sobre el joven la prohibición de salir del país sin autorización judicial. Por su parte, Fernández pidió que se le retenga a Echegaray la documentación para poder viajar, lo que fue negado por el juez Figuerola.

Finalmente, el juez Figuerola ordenó revocar la prohibición de salir de San Juan a Juan Pablo Echegaray y de esta manera el joven podrá mudarse en los próximos días a la vecina provincia.

Publicidad

La palabra del imputado

Juan Pablo Echegaray pidió hablar en un momento de la audiencia. Primero le dio, nuevamente, el pésame al padre de Lucía Rubiño, lo que no fue aceptado por el hombre. Luego, el joven exclamó: "El responsable no está en esta sala". Y añadió: "Voy a cumplir y haré todo lo que me digan que haga".