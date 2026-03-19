Catriel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y atacaron a Tini y Emilia: "Pesadas"

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada experimentó un giro inesperado con el ingreso de Catriel y Paco Amoroso, quienes revolucionaron a los participantes y se metieron de lleno en el escándalo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Desde el confesionario, Catriel redobló la apuesta con una nominación que se volvió viral: “Quiero nominar... Quiero nominar a Tini y Emilia. Son unas pesadas, me tienen cansado”.

El músico fundamentó su postura ante la realidad global pidiendo un freno: “Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra. Con la música, no. Basta, chicas”. Para cerrar su descargo frontal, insistió en su hartazgo: “Me tienen cansado. Unas pesadas”.

Este nuevo capítulo mediático desde Telefe surge mientras crece la tensión tras el “unfollow” de Tini a su colega y las declaraciones de Yanina Latorre sobre la bronca de Antonela Roccuzzo y las parejas de los futbolistas.

En el programa Sálvese Quien Pueda, Latorre sentenció que “las botineras detestan a Emilia”, vinculándolo a lo ocurrido en los festejos tras el Mundial de Qatar. “Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, explicó la conductora sobre la naturaleza del evento privado.

La panelista detalló que la presencia de la cantante resultó disruptiva para las familias presentes: “¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”.

Yanina agregó que se le cuestionó el hecho de ser “mirona… provocativa. Era una fiesta familiar”. El conflicto estalló por el contraste visual en la reunión: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”.