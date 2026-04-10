El Gobierno de San Juan avanza con el Plan de Pavimentación Urbana en Caucete, una obra que contempla la intervención de más de 51.000 metros cuadrados de calles en distintos puntos del departamento, con el objetivo de mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y acompañar el crecimiento urbano.

Los trabajos son ejecutados por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía a través de la Dirección Provincial de Vialidad, y ya muestran avances en varios sectores clave. En el barrio Felipe Cobas, por ejemplo, se intervinieron las calles Rivadavia y A. Roca, donde se realizaron tareas de reacondicionamiento del suelo y riego de liga, quedando listas para iniciar la pavimentación en los próximos días.

(Gentileza Prensa de Gobierno)

En paralelo, se llevan adelante tareas de bacheo en avenida Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre avenida de los Ríos y Diagonal Sarmiento, en una zona céntrica del departamento. También hubo intervenciones en calle del Carril, entre avenida de los Ríos y Galvarini.

Además, se avanza con trabajos de reacondicionamiento de base en calle Rawson, entre Aberastain y Diagonal Sarmiento, como parte de la preparación previa a la colocación de la carpeta asfáltica.

Desde el área indicaron que antes de pavimentar se realizan tareas de bacheo fundamentales para garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Estas intervenciones permiten corregir baches, fisuras y deformaciones, mejorando las condiciones estructurales de la calzada.

El proceso incluye limpieza de la zona, aplicación de riego de liga, colocación de mezcla asfáltica en caliente y posterior compactación y nivelación de la superficie, lo que asegura una base adecuada para la repavimentación.

Las obras continuarán de manera progresiva en distintas calles incluidas en el plan, con el objetivo de consolidar una red vial más segura, eficiente y acorde a las necesidades de los vecinos de Caucete.