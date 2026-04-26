Enrique Ariel Pérez Rivas, oriundo de San Juan Capital, se consagró este domingo como el gran ganador de la Copa Pejerrey tras capturar un ejemplar de 33 centímetros de largo. El pescador se impuso en una jornada que convocó a más de 160 participantes en el dique Punta Negra, adjudicándose el premio mayor de un millón de pesos en un certamen que causó furor en la provincia.

El flamante ganador, de 39 años, compartió su alegría con DIARIO HUARPE tras la consagración. "Contento con la consagración, fue lo que vinimos a buscar después de mucho esfuerzo, del trabajo en la lancha con mis hermanos. La verdad que vinimos a buscar el primer puesto y se dio", expresó el pescador capitalino.

Debut ganador y dedicatoria especial

Enrique Pérez disfrutó su primera experiencia competitiva y destacó la organización del evento: "Muy bueno, la verdad que la organización, el evento, todo salió muy bueno. Sería muy bueno que se repita porque la verdad que es muy interesante. Primera vez que compito y fue positiva la experiencia". Además, subrayó que estuvo acompañado por sus hermanos Rubén y Oscar y el apoyo constante de su mujer y su hija.

El capitalino recordó quién le transmitió la pasión por el deporte de pesca. "Me hace recordar mucho a mi abuelo, desde muy chico nos llevaba a pescar con mis hermanos. Mi inicio fue con él, Julio Rivas, que falleció. Nos llevaba prácticamente todos los fines de semana desde que tengo siete u ocho años", relató.

El ganador recomendó la actividad como una terapia contra el estrés: "La energía que te da esto y el estrés que te sacás de encima... la pesca lo recomiendo, es muy buena. Este campeonato y el primer puesto se lo dedico a mi abuelo".

El podio tuvo una definición para el infarto: el peso fue la clave

El podio se completó tras el pesaje entre dos ejemplares de 31 cm. FOTO SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

Si bien el primer lugar quedó definido por la longitud de la pieza de Pérez Rivas, la pelea por el resto del podio fue sumamente reñida. El segundo y tercer puesto debieron definirse mediante un desempate técnico, ya que ambos competidores presentaron ejemplares de exactamente 31 centímetros de largo.

En este escenario, los fiscales del torneo recurrieron al pesaje para determinar las posiciones finales. Los resultados determinaron que Alejandro Martín Pérez se quedó con el segundo lugar y los $500.000 de premio, ya que su ejemplar pesó 175 gramos. Por su parte, Silvio Antonio Sánchez completó el podio en la tercera posición con una pieza de 155 gramos, llevándose la suma de $300.000.

La jornada en el Dique Punta Negra cerró con sorteos y una gran camaradería, consolidando la Copa “Pejerrey” en San Juan como una competencia que buscará repetirse dentro del ámbito de la pesca en San Juan. Fue organizada por la Asociación Civil de Pesca Deportiva y Actividades Náuticas y tuvo apoyo de la Secretaría de Deportes de San Juan.